Петросян поддержал убийственную войну в Украине и 'наехал' на Соловьева

Известный российский юморист и телеведущий Евгений Петросян публично поддержал вторжение России в Украину и вступился за знаменитостей, которые остались жить и работать в стране-агрессоре. При этом артист осудил Максима Галкина и Ивана Урганта, выехавших за границу после начала войны в Украине.

Артист "наехал" на гостей программы главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, которые часто пренебрежительно высказываются о всех юмористах и называют их предателями родины. Он опубликовал в своем Instagram видеообращение и лишний раз напомнил президенту Владимиру Путину о своей верности (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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"Нельзя говорить обо всех юмористах, что вот они уехали, не переживают за свою страну, нехорошие люди. Это что такое происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить!" — эмоционально заявил Петросян.

Российский ведущий назвал эмигрировавших в Израиль Галкина и Урганта "полутора юмористами", отметив, что последний — наполовину шоумен.

76-летний автор "Смехопанорамы" сразу же подчеркнул, что он одобряет "спецоперацию" Владимира Путина, в ходе которой, по последним официальным данным, российские военные убили уже почти 200 украинских детей.

"Я, например, как и многие мои коллеги, никуда не уезжал. Я здесь. И когда я узнал о "спецоперации", то немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что, если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать выступать. И поддерживать наших бойцов!" — наперед оправдался Петросян.

Он призвал Соловьева и гостей его шоу "прекратить говорить о юмористах в пренебрежительном тоне".

Как сообщал OBOZREVATEL, юмористы Максим Галкин и Иван Ургант, как и множество российских звезд, в первые дни с начала полномасштабного вторжения России в Украине выехали со своими семьями в Израиль. Недавно стало известно, что Пугачева и Галкин готовятся получить гражданство. Они подыскивают работу на местном телевидении и готовятся отдать детей в школу.

Что касается Ивана Урганта, у которого уже есть гражданство Израиля, то звезда намерена обеспечить такими же паспортами всю свою семью.