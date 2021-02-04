Умер известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив

В четверг, 4 февраля, в результате онкологического заболевания умер украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив.

Он стал известным после участия в 7 сезоне шоу "Україна має талант" (2015 год), где смог дойти до финала. О смерти украинца сообщила в Facebook предпринимательница Наталья Кульчицкая.

"Сгорел, как тот огонь", – отреагировал на новость музыкант Сашко Положинский.

Свой диагноз 33-летний Сказкив узнал в конце 2020 года. В декабре он рассказал, что полтора месяца назад попал в больницу с пневмонией, и там ему сообщили, что у него плоскоклеточный рак легких G2.

Петр Сказкив родился в 1987 году в Ворохте Ивано-Франковской области. Известно, что играть на цимбалах его научил отец.

Украинец был участником многих этнофестивалей, у него также был рок-коллектив под названием "Джарап" (с гуцульского диалекта – "можжевельник").

У мужчины осталась жена и двое дочерей – 2-летняя и 4-летняя.

Предлагаем посмотреть некоторые выступления музыканта:

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля стало известно о смерти выдающегося украинского театрального режиссера и продюсера Сергея Проскурни. Его высказывания об Украине, Майдане и жизни читайте по ссылке.