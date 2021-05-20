Песня "Шум" Go_A: что означает и как появилась. Видео

Песня "Шум", с которой группа Go_A выступила в полуфинале Евровидения 2021, впервые была записана этнографами у 1856 году. За основу композиции взята древняя украинская веснянка с аналогичным названием.

По мнению фольклористов, она происходит из дохристианских времен и ритуалов, связанных с природой. Подробнее об этом рассказала блогер на своем Youtube-канале Идея Александровна (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Образ "Шума" в песне означает лес, который пробуждается после затяжной зимы. На деревьях снова появлялись листики, которые и начинали "шуметь", о чем говорится в песне.

Кроме того, в клипе на эту композицию коллектив Go_A также показал народный танец, который принято было исполнять с приходом весны или на праздники. Держась за руки, девушки водили хоровод по кругу и при этом пели украинские песни.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее электрофолк-группа Go-A выпустила официальный ремикс на выбранную для Евровидения 2021 песню SHUM. Он был создан совместно с Dj NANA (Анастасией Кумейко).