Песня Pink Floyd с вокалом Хлывнюка Hey Hey Rise Up возглавила мировые хит-парады

Первый трек британской группы Pink Floyd за почти три десятка лет, который они записали с вокалом лидера "Бумбокса" Андреем Хлывнюком возглавил мировые хит-парады. Украиноязычная композиция Hey Hey Rise Up с инструментальным сопровождением квартета поднялась на вершины иностранных чартов.

Известно, что все деньги, заработанные с релиза, пойдут на помощь храбро борющейся с российскими захватчиками Украине. Об этом сообщили на официальной странице "Бумбокса" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Среди стран, оценивших работу Pink Floyd и Хлывнюка: США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция, Ирландия, Дания, Швейцария и т.д.

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Конечно, украинцы также оценили поддержку легендарной группы и вокал соотечественника, поэтому Hey Hey Rise Up активно продвигается на отечественных радиостанциях и музыкальных платформах.

"Учитывая, что собранные от релиза деньги уходят в Украину, кажется, все получилось замечательно. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору", – написали участники группы.

Стоит добавить, что средства пошлют для помощи беженцам из Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от оккупации и обстрелов российских фашистов.

Успех Hey Hey Rise Up прокомментировал также украинский ученый-историк и депутат Владимир Вятрович, опубликовавший список стран, оценивших по-достоинству трек-сотрудничество.

"А мы тую червону калину поднимем к вершинам музыкальных чартов", – написал он.

Как известно, Pink Floyd взялся за создание первой за почти 30 лет композиции, в том числе, по личным причинам. Солист и гитарист группы Дэвид Гилмор объяснил, что в Украине проживают его невестка и внуки, поэтому война затронула его семью напрямую.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыканты из легендарной группы Red Hot Chili Peppers не остались в стороне и присоединились к благотворительному сбору средств для переселенцев из Украины. Звезды пообещали активно участвовать и "дарить свою любовь".