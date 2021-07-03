Песня MARUV обогнала трек Gо_A и заняла первое место в мировом рейтинге Spotify

После того, как песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили в финале Евровидения 2021, поднялась в мировом рейтинге лучших хитов на сервисе Spotify 50 Viral и заняла лидирующее место, сместилась на одну позицию. Теперь первое место в музыкальном рейтинге заняла песня MARUV – Drunk Groove.

Так, по данным рейтинга мирового стримингового сервиса, сейчас "Шум" занимает 2 место среди всех треков в Украине по прослушиваниями. Как пишут в Telegram-канале eurovision.ua, по их прогнозам уже через несколько дней песню Maruv сместит с первого места украинская певица Настя Каменских

"По нашим прогнозам уже через несколько дней группа сместит с первого места NK с треком "Elefante" и со своим шедевром будут находиться на первом месте", – сообщили на канале.

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Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса. Коллектив представлял Украину на "Евровидении 2021", где заняли 5-ое место в финале конкурса с песней "Шум".

Отметим, что веснянка, ставшая основой песни "Шум", впервые была записана этнографами в 1856 году.

Коротко о знаменитостях:

Go_A – украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021. В ноябре 2016 года вышел дебютный альбом группы "Иди на звук", изданный на лейбле "Moon Records". В том же году Go_A одержали победу в конкурсе "The Best Track in Ukraine", а песня "Веснянка" попала на волны "Kiss FM", где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance", в результате группа была номинирована титулом "Kiss FM Открытие года".

MARUV (Анна Корсун) – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года. В период с февраля 2017 и до марта 2018 года под именем MARUV выступал музыкальный проект с ее участием, являвшийся в свою очередь наследником группы The Pringlez.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее забавная интерпретация хита SHUM популярной украинской группы Go_A набрала больше миллиона просмотров на YouTube. На короткой записи Wiwi Jam at Home солистка коллектива Екатерина Павленко исполняет песню в акустической версии, а также готовит вареники.