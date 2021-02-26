Песня Кипра для 'Евровидения-2021' попала в скандал: люди создали петицию

В сети возник скандал из-за песни El Diablo, с которой представители Кипра планируют выступить на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021".

Так, люди потребовали снять композицию с мероприятия. Об этом стало известно на официальном сайте петиций. Отметим, что ее уже подписали более 5100 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам пользователей сети, песня El Diablo оскорбила чувства верующих. Вероятно, это связано с припевом трека, в котором идет речь о дьяволе.

"Дорогие сограждане, участие Кипра в конкурсе "Евровидение" с песней "EL DIABLO" для нас, христиан, является скандальным. Присоединяйтесь к нам в знак протеста", – сказано в тексте петиции.

Кроме того, в пятницу, 26 февраля, на телеканал RIK позвонил неизвестный и пригрозил, что подожжет здание канала, если песню не уберут с конкурса "Евровидение". На данный момент полиция устанавливает личность злоумышленника.

Напомним, скандальную композицию El Diablo исполняет певица Элена Цагрину, которая представит Кипр на конкурсе в Роттердаме. Клип для просмотра пока доступен только на сайте звукозаписывающей компании.

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