Песни Кузьмы оценили в 40 гривен: мама музыканта обратилась к президенту

Мама украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) – Ольга – заявила, что ей тяжело представить, что каталог песен Кузьмы может приносить так мало денег. По ее словам, за три года, когда песни музыканта играли на каждом шагу, авторские отчисления были маленькими или их вовсе не было.

За прошедшие шесть лет после смерти Андрея владельцам Moon Records ни разу не открыли официальные отчеты с музыкальных платформ. Ольга заявила в интервью для издания Гордон, что отчислением занимается основатель Moon Records Андрей Пасичник.

В среднем за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года авторские отчисления составили 1446 грн, или 44 грн в месяц.

"А за второй квартал 2018 года компании "Кузьма Скрябин" было начислено авторского вознаграждения 65,30 грн, за третий квартал роялти – 0 грн. Светлана долго не говорила мне об этой ситуации, но потом все же поделились. А я не могу спокойно наблюдать, как грабят близких людей Андрея", – сказала Ольга.

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Она отметила, что эти факты сейчас проверяет полиция, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Проблема в том, что отчеты по отчислениям не открывают даже следователям. Это затягивает разбирательство. Поэтому сложно называть какие-то даты суда. За свое мы будем бороться. Нам чужого не надо – просто откройте отчеты, заберите себе свое, а нам отдайте наше", – подытожила Кузьменко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с помощью нано-технологий на концерте "оживили" солиста группы "Скрябин". Кузьма появился перед зрителями в виде нейросети и спел песню "Люди, як кораблі".