''Первый день рождения без него'': Ада Роговцева показала фото с погибшим на Луганщине полковником

Известная украинская актриса Ада Роговцева почтила память погибшего на Луганщине защитника, полковника Валерия Гудзя, которого не стало 12 марта 2022 года. В воскресенье, 12 февраля, герой должен был отмечать свое 52-летие.

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На личной странице в Instagram артистка поделилась совместным снимком с военным. Под фото она оставила трогательные слова в его адрес.

"Сегодня день рождения Валерия Гудзя – первый без него. Почти год, как полковник Валерий Федорович Гудзь погиб в Луганской области, защищая нас. Настоящий рыцарь. Командир от Бога. Очень благородный и красивый мужчина. Вечная память. Вечная благодарность. Вечная боль", – подписала кадр Роговцева, на котором стоит в обнимку с улыбающимся полковником.

Под публикацией поклонники звезды также оставляли трогательные слова о воине, который отдал свою жизнь, защищая родную землю и соотечественников от российских оккупантов.

"Война продолжает свою страшную черную жатву и сеет в сердца людей горе и печаль, боль и тоску. Герои не умирают. Они живут в наших сердцах и воспоминаниях. Доземный поклон Валерию и всем, кто встал на защиту Украины и отдал свою жизнь за нас", "Грустно... Лучшие погибают", "Вечная память и низкий поклон", "Светлая память Герою! И всем, кто отдал свою жизнь за счастливое будущее свободной Украины!" – пишут комментаторы.

Напомним, Валерий Гудзь на протяжении 2017-2020 годов был командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, которая базируется на Львовщине. В 2020 году стал слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. После полномасштабного вторжения России на территорию Украины военный принял решение вернуться на фронт. Он погиб 12 марта 2022 года в Луганской области.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева вместе со своей дочерью Екатериной Степанковой трогательно прочла стихотворение Леси Украинки. Чтение прошло при свечах, поскольку в Киеве наблюдалось отключение света.

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