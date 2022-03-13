На Луганщине в бою с оккупантами погиб Народный Герой Украины, полковник Валерий Гудзь. Фото

В субботу, 12 марта, в Луганской области погиб полковник Валерий Гудзь. На протяжении 2017-2020 годов он был командиром 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, которая базируется на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда "Вернись живым". Там отметили, что украинский защитник самостоятельно решил отправиться на фронт, взял на себя командование подразделением и, "как настоящий герой, принял бой".

"Несмотря на позывной "79", его часто называли Федорович. Полковник Валерий Гудзь с 2014 прошел путь от командира взвода до комбата и командира бригады. Когда в 2020-м его повышали/переводили с 24-й бригады, мы лично видели слезы офицеров. Потому что служить с Федоровичем, просто знать его и быть рядом – было честью", – рассказали активисты.

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Издание ZAXID.NET со ссылкой на заместителя командира 24-й бригады Евгения Бойко подтвердило информацию о смерти военного.

Валерий Гудзь был командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила. После 2020 года стал слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. После вторжения России на территорию Украины военный принял решение вернуться на фронт.

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