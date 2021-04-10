Первый боулинг и селфи-камера: в сети показали удивительные ретрофото 20 века
С помощью фотографий можно восстановить значимые исторические события. Они даже способны перевернуть представление современников о том или ином периоде или моменте из прошлого.
Издание TravelAsk собрало 10 ретрофото 20 века, которые могут удивить жителей 21-го.
1. В начале 20 века боулинг уже был популярен
Но тогда он не имел автоматики для расстановки кеглей. Для создания безупречного порядка в игре нанимали мальчишек.
2. В 1967 году во Франции состоялась последняя официально разрешенная дуэль на шпагах
Причиной этого поединка стали оскорбительные слова одного политического деятеля в адрес другого.
3. В 1940 году репетиция шоу британских служащих была остановлена из-за внезапной воздушной атаки Германии
Поэтому актерам пришлось готовиться к бою прямо в костюмах.
4. Мужчины делают совместный снимок
Сейчас невозможно представить свою жизнь без селфи, но кто бы мог подумать, что в 1920 году оно уже набирало популярность.
5. Шарль Годфруа пролетел через Триумфальную арку в Париже
Неповторимый кадр сделан в 1919 году.
6. В середине 1950-х годов представили необычный самолет
Французский экспериментальный "Жук" совершал взлет и посадку в вертикальном положении.
7. В 50-е годы у людей было свое представление о сверхмощной технике
Самый современный компьютер в то время выглядел довольно громоздко, а частота его процессора равнялась одному мегагерцу.
8. Фотоснимки с высоты полета в прошлом были особой редкостью
Вид на иракский городок Самарра в 30-е годы.
9. В Чикаго соорудили первое гигантское колесо обозрения
В городе проходила всемирная выставка, и в честь этого была открыта головокружительная достопримечательность. Одновременно в нее помещались более 2000 человек.
10. Необыкновенно красивый кулинарный шедевр был создан в 1947 году
Столь впечатляющее кондитерское изделие изготовили специально для бракосочетания королевы Елизаветы II.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какими Елизавета II и принц Филипп были в молодости.