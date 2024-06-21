'У мене нет киоска в Гидропарке, который страховал бы'. Телеведущий Андрей Джеджула признался, как изменились его заработки во время войны

Телеведущий Андрей Джеджула рассказал, чем зарабатывает во время войны, и эмоционально ответил критикам, считающим, что развлекательный контент во время войны неуместен.

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В интервью OBOZ.UA известный шоумен признался, что первые полтора года с начала полномасштабного вторжения были для него очень непростыми. Сейчас, по словам телеведущего, ситуация поменялась.

"Работаю на телеканале "Киев", веду частные мероприятия, гонорары за которые стали меньше, и это понятно, – перечисляет Джеджула направления своей деятельности. – Людям сейчас тяжело. Некоторое время выручали сбережения – собирал до вторжения на новый автомобиль. Но эти деньги быстро разошлись по волонтерским делам, а новые доходы не появлялись. Первые полтора года были откровенно страшными в индустрии. У меня нет киоска с жевательными резинками в Гидропарке, который страховал бы. Сейчас немного легче".

"Но когда слышу, что какие-то мероприятия сейчас не ко времени, то хочется ответить: в таком случае не время печь пирожки и их продавать, не время ремонтировать зубы, – эмоционально продолжает шоумен. – Жизнь идет, главное, чтобы люди помнили, в каком тяжелом периоде мы сейчас находимся. И сколько не сделаем добрых дел, этого недостаточно, пока гибнут наши воины. Мы должны что-то делать все время".

Ведущий также упомянул об еще одной своей творческой деятельность – участие в благотворительных аукционах: "Считаю себя чемпионом по проведению такого рода мероприятий. Я умею продавать даже воздух – этим славлюсь. Кроме того, не так много в Украине осталось ведущих моего уровня. Первое мероприятие провел в марте 2022 года. Из последних – украинский благотворительный вечер на Каннском кинофестивале".

Полное интервью с телеведущим Андреем Джеджулой на OBOZ.UA читайте здесь.

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