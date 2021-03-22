Первое впечатление и жертвы ради сердца "Холостяка": откровенные ответы участниц проекта на блиц-опрос

Участницы романтического реалити "Холостяк 11" на канале СТБ – Настя Распутина (Адель Асанти), Вика Завгородняя и Юля Бельченко (Зайка) приняли участие в блиц-опросе.

OBOZREVATEL познакомился с участницами и попросил трех ярких девушек рассказать о себе и своих намерениях в проекте. Так, Настя, Вика и Юля признались, кого считают главным конкурентом на проекте, на что готовы пойти ради завоевания сердца Холостяка, а также назвали интересные факты о себе.

Настя Распутина (покинула проект в третьем выпуске реалити)

Настя призналась, чем ей запомнился больше всего Холостяк. Пресс-служба "Холостяк"

– Расскажите, какие были ваши первые впечатления о Холостяке?

– Мое мнение о Михаиле хочется описать словами американского философа Ричарда Дэвида Баха: "Каждый, кто уверен в своей победе, рано или поздно обретет ее". Вот так я его чувствую, таким он мне рисуется: целеустремленным, уверенным, настойчивым в своих намерениях и убеждениях, что, кстати, в наше сложное время немаловажно. В мире шоу-бизнеса и селебрити я все чаще наблюдаю, как люди меняют свое мнение в силу определенных обстоятельств. Уверена, Миша другой.

– Что вам больше всего нравилось в Михаиле?

– Для успешной коммуникации важно обладать элементарными знаниями в психологии – будь ты порноактрисой или продавцом молочного отдела, работником банка или водителем транспортного средства. Быть "мягким человеком" – это способность правильно использовать психологические навыки, а также владеть коммуникативными. Михаил отлично отображает все эти качества в общении с участницами проекта.

После 30 лет мужчину начинают привлекать в женщине ее интересы, жизненные ценности – зрители могли убедиться в этом, наблюдая, как Миша интересуется судьбами девушек. Это показатель того, что он созрел для отношений и семьи. Мне это импонирует.

– Кто был вашим главным конкурентом в проекте?

– Я с конкурентами проекта дружу. Мое основное кредо: "Конкуренция заставляет людей работать лучше". Я модернизирую себя, заставляю прокачивать в себе то, что раньше никогда не замечала! Однозначно, это позитивно отображается на мне.

– Какие у вас достойные качества и что не нравится в себе?

– Невозможно судить о себе. Это признак самодурства! Но мои друзья говорят, что я обладаю огромным чувством юмора. Считаю, что юмор – лучший взгляд на жизнь. К позитивным качествам также отношу свою любовь к животным. Мне бы хотелось в будущем им помогать больше, чем сейчас могу. Хотелось бы сделать что-то полезное для всех питомников Украины. Наверное, это качество можно назвать бескорыстием.

В некоторых ситуациях не люблю свою поспешность. Хотя во многих случаях она меня и выручала.

– Назовите три интересных факта о себе.

Я не крещенная.

Я – второй знаменитый человек после Веры Брежневой из Днепродзержинска.

Я абсолютно нейтрально отношусь к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы все равные в этом мире.

Вика Завгородняя

Вика рассказала, на что готова пойти ради завоевания сердца Михаила. Пресс-служба "Холостяк"

– Расскажите, какие были ваши первые впечатления о Холостяке?

– Несмотря на то, что чаще я симпатизирую брюнетам с карими глазами, Миша мне понравился! Он показался уверенным в себе и владел ситуацией полностью. Внимательно слушал и я почувствовала, что он настроен очень доброжелательно ко мне.

– Что вам больше всего понравилось в Михаиле?

– Его уверенность и желание понять ситуацию и мировоззрение каждой девушки. Его внимание к деталям. Его интерес к такому понятию как "вызов", и умение дойти до намеченной вершины. А еще у него приятный мягкий голос. Высокий рост. Добрые глаза и вообще доброжелательное выражение лица.

– На что готовы пойти ради завоевания сердца Михаила?

– Я готова с достоинством выдерживать конкуренцию. Мне интересно попробовать то, что никогда не пробовала ранее или побаивалась это сделать сама. Я пошла бы практически на любую авантюру, предложенную Мишей. Главное – чтобы он дал мне больше возможностей проявить свой внутренний мир и поделиться интересными частями своей жизни.

– Кто ваш главный конкурент в проекте?

– Главный конкурент не только в проекте, но и в жизни – это страх. Страх быть непонятым, страх оступиться, страх не смочь выстоять. А если говорить о девочках, то все участницы и есть мои конкурентки. Я не выделяла никого отдельно. Ибо у всех были равные условия и возможности. Здесь все зависит от Миши. Сердцу не прикажешь и выбор падет только на ту, кто больше всего ему по душе.

– Какие у вас есть достойные качества и что не нравится в себе?

– Достойные качества: целеустремленность, желание совершенствоваться, эмпатия, доброта, сострадание, чувство юмора, дух авантюризма, умение слушать и слышать, артистичность, любознательность, дипломатичность, хорошая память (очень), но не на имена. Развитый от природы интеллект, хорошие манеры (иногда), скромность, верность своему выбору, трудолюбие, моральная гибкость, умение видеть красоту в мелочах и, на первый взгляд, неприглядных вещах.

Не нравится в себе: прокрастинация, которой я подвластна. Могу не доводить начатое до конца. Склонность к меланхолии и самокопанию (но с этим я борюсь), слабая эмпатия к самой себе и своим ощущениям (над этим тоже упорно работаю). Иногда излишняя доверчивость и наивность, которая может сменяться тотальным недоверием (зависимо от ситуации и людей). Излишняя подозрительность. Иногда я действую слишком импульсивно. Повышенная требовательность к людям и часто завышенные ожидания. Могу иногда недооценивать себя и свои силы. Но над этим тоже работаю.

– Назовите три интересных факта о себе.

Снялась в документальном фильме лондонского режиссёра о становлении украинской творческой молодёжи – период после Революции 2013-2014 гг. Он дружил и работал с Малькольмом Маклареном, продюсером Sex Pistols и жил во времена расцвета андеграунда и панка в Лондоне.

Организовываю закатные вечеринки с друзьями на крыше летом в центре Киева уже 4 года.

Знаю все песни группы Queen наизусть. Только некоторые нужно повторить разок.

Есть тату на руке с автографом Фредди Меркьюри.

Юля Бельченко

Юля заявила, кто для нее главный конкурент в проекте. Пресс-служба "Холостяк"

– Расскажите, какие были ваши первые впечатления о Холостяке?

– Очень положительные. Миша показался мне добрым, открытым, остроумным.

– Что вам больше всего понравилось в Михаиле?

– Во внешности: рост, телосложение, очаровательная улыбка. В характере: решительность, уверенность в себе.

– На что готовы пойти ради завоевания сердца Михаила?

– Готова покорить вершину горы Арарат, хотя раньше не занималась альпинизмом и боюсь экстремальных видов спорта.

– Кто ваш главный конкурент в проекте?

– Считаю конкуренткой Александру Миколюк. У нее эффектная внешность и красивая речь.

– Какие у вас есть достойные качества и что не нравится вам в себе?

– Я целеустремленная, трудолюбивая, отзывчивая, заботливая. Не нравится в себе излишняя мягкость.

– Назовите три интересных факта о себе.

Родилась 7 апреля на праздник Благовещения. Всю жизнь чувствовала, что от меня требуется больше, но и даваться тоже будет больше.

В детстве мечтала стать ветеринаром и спасать животных, но потом поняла, что боюсь крови, поэтому профессию выбрала другую. Животным решила помогать как волонтер.

У меня страстная любовь к помидорам в любом виде. Могу есть помидор политый кетчупом и запивать томатным соком.

Напомним, не так давно в сети опубликовали фото, как выглядели все участницы шоу "Холостяк 11". Так, в начале реалити боролись за сердце Михаила 29 девушек.

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