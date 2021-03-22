Перше враження і жертви заради серця "Холостяка": відверті відповіді учасниць проєкту на бліцопитування

Учасниці романтичного реаліті "Холостяк 11" на каналі СТБ – Настя Распутіна (Адель Асанті), Віка Завгородня і Юля Бельченко (Зайка) взяли участь у бліцопитуванні.

OBOZREVATEL познайомився з учасницями і попросив трьох яскравих дівчат розповісти про себе і свої наміри в проєкті. Так, Настя, Віка і Юля зізналися, кого вважають головним конкурентом на проєкті, на що готові піти заради завоювання серця Холостяка, а також назвали цікаві факти про себе.

Настя Распутіна ( покинула проєкт у третьому випуску реаліті).

Настя зізналася, чим їй запам'ятався найбільше Холостяк. Пресслужба "Холостяк"

– Розкажіть, які були ваші перші враження про Холостяка?

– Мою думку про Михайла хочеться описати словами американського філософа Річарда Девіда Баха: "Кожен, хто впевнений у своїй перемозі, рано чи пізно знайде її". Ось так я його відчуваю, таким він мені малюється: цілеспрямованим, впевненим, наполегливим у своїх намірах і переконаннях, що, до речі, в наш складний час важливо. У світі шоу-бізнесу і селебріті я все частіше спостерігаю, як люди змінюють свою думку через певні обставини. Впевнена, Міша інший.

– Що вам найбільше подобалося в Михайлові?

– Для успішної комунікації важливо володіти елементарними знаннями в психології – будь ти порноакторкою або продавцем молочного відділу, працівником банку або водієм транспортного засобу. Бути "м'якою людиною" – це здатність правильно використовувати психологічні навички, а також володіти комунікативними. Михайло відмінно відображає всі ці якості в спілкуванні з учасницями проєкту.

Після 30 років чоловіків починають приваблювати в жінці її інтереси, життєві цінності – глядачі могли переконатися в цьому, спостерігаючи, як Міша цікавиться долями дівчат. Це показник того, що він дозрів для стосунків і сім'ї. Мені це імпонує.

– Хто був вашим головним конкурентом у проєкті?

– Я з конкурентами проєкту дружу. Моє основне кредо: "Конкуренція змушує людей працювати краще". Я модернізую себе, змушую прокачувати в собі те, чого раніше ніколи не помічала! Однозначно, це позитивно відображається на мені.

– Які у вас гідні якості і що не подобається в собі?

– Неможливо судити про себе. Це ознака самодурства! Але мої друзі кажуть, що я володію величезним почуттям гумору. Вважаю, що гумор – найкращий погляд на життя. До позитивних якостей також відношу свою любов до тварин. Мені б хотілося в майбутньому їм допомагати більше, ніж зараз можу. Хотілося б зробити щось корисне для всіх розплідників України. Напевно, це якість можна назвати безкорисливістю.

У деяких ситуаціях не люблю свою поспішність. Хоч і в багатьох випадках вона мене виручала.

– Назвіть три цікаві факти про себе.

Я не хрещена.

Я – друга знаменита людина після Віри Брежнєвої з Дніпродзержинська.

Я абсолютно нейтрально ставлюся до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ми всі рівні в цьому світі.

Віка Завгородня

Віка розповіла, на що готова піти заради завоювання серця Михайла. Пресслужба "Холостяк"

– Розкажіть, які були ваші перші враження про Холостяка?

– Попри те, що найчастіше я симпатизую брюнетам із карими очима, Міша мені сподобався! Він здався впевненим в собі і володів ситуацією повністю. Уважно слухав і я відчула, що він налаштований дуже доброзичливо до мене.

– Що вам найбільше сподобалося в Михайлові?

– Його впевненість і бажання зрозуміти ситуацію і світогляд кожної дівчини. Його увага до деталей. Його інтерес до такого поняття як "виклик", і вміння дійти до наміченої вершини. А ще у нього приємний м'який голос. Високий зріст. Добрі очі і взагалі доброзичливий вираз обличчя.

– На що готові піти заради завоювання серця Михайла?

– Я готова з гідністю витримувати конкуренцію. Мені цікаво спробувати те, що ніколи не пробувала раніше або побоювалася це зробити сама. Я пішла б практично на будь-яку авантюру, запропоновану Михайлом. Головне – щоб він дав мені більше можливостей проявити свій внутрішній світ і поділитися цікавими частинами свого життя.

– Хто ваш головний конкурент у проєкті?

– Головний конкурент не тільки в проєкті, а й в житті – це страх. Страх бути незрозумілим, страх оступитися, страх не змогти вистояти. А якщо говорити про дівчаток, то всі учасниці і є мої конкурентки. Я не виділяла нікого окремо. Бо у всіх були рівні умови і можливості. Тут все залежить від Михайла. Серцю не накажеш і вибір впаде тільки на ту, хто найбільше йому до душі.

– Які у вас є гідні якості і що не подобається в собі?

– Гідні якості: цілеспрямованість, бажання вдосконалюватися, емпатія, доброта, співчуття, почуття гумору, дух авантюризму, вміння слухати і чути, артистичність, допитливість, дипломатичність, хороша пам'ять (дуже), але не на імена. Розвинений від природи інтелект, хороші манери (іноді), скромність, вірність своєму вибору, працьовитість, моральна гнучкість, вміння бачити красу в дрібницях і, на перший погляд, непривабливих речах.

Не подобається в собі: прокрастинація, якій я підвладна. Можу не доводити почате до кінця. Схильність до меланхолії і самокопання (але з цим я борюся), слабка емпатія до самої себе і своїх відчуттів (над цим теж наполегливо працюю). Іноді надмірна довірливість і наївність, яка може змінюватися тотальною недовірою (залежно від ситуації і людей). Зайва підозрілість. Іноді я дію занадто імпульсивно. Підвищена вимогливість до людей і часто завищені очікування. Можу іноді недооцінювати себе і свої сили. Але над цим теж працюю.

– Назвіть три цікаві факти про себе.

Знялася в документальному фільмі лондонського режисера про становлення української творчої молоді – період після Революції 2013-2014 рр. Він дружив і працював із Малькольмом Маклареном, продюсером Sex Pistols і жив за часів розквіту андеграунду і панку в Лондоні.

Організовую західні вечірки з друзями на даху влітку в центрі Києва вже 4 роки.

Знаю усі пісні гурту Queen напам'ять. Тільки деякі потрібно повторити ще один раз.

Є тату на руці з автографом Фредді Мерк'юрі.

Юля Бельченко

Юля заявила, хто для неї головний конкурент у проєкті. Пресслужба "Холостяк"

– Розкажіть, які були ваші перші враження про Холостяка?

– Дуже позитивні. Міша здався мені добрим, відкритим, дотепним.

– Що вам найбільше сподобалося в Михайлові?

– У зовнішності: зріст, статура, чарівна посмішка. В характері: рішучість, упевненість у собі.

– На що готові піти заради завоювання серця Михайла?

– Готова підкорити вершину гори Арарат, хоча раніше не займалася альпінізмом і боюся екстремальних видів спорту.

– Хто ваш головний конкурент у проєкті?

– Вважаю конкуренткою Олександру Миколюк. У неї ефектна зовнішність і гарна мова.

– Які у вас є гідні якості і що не подобається вам у собі?

– Я цілеспрямована, працьовита, чуйна, турботлива. Не подобається в собі зайва м'якість.

– Назвіть три цікаві факти про себе.

Народилася 7 квітня на свято Благовіщення. Все життя відчувала, що від мене вимагається більше, але і віддаватися теж буде більше.

У дитинстві мріяла стати ветеринаром і рятувати тварин, але потім зрозуміла, що боюся крові, тому професію обрала іншу. Тваринам вирішила допомагати як волонтерка.

У мене пристрасна любов до помідорів у будь-якому вигляді. Можу їсти помідор, политий кетчупом і запивати томатним соком.

Нагадаємо, нещодавно в мережі опублікували фото, який вигляд мали всі учасниці шоу "Холостяк 11". Так, на початку реаліті боролися за серце Михайла 29 дівчат.

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