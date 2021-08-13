Первая пятница 13-го в 2021 году: плохие приметы и суеверия мистического дня

Пятницу 13-го многие ждут с волнением, так как в этот день следует быть особенно готовым к неприятностям и остерегаться неудач. Но есть те, кому наоборот везет именно в эту дату.

В честь этого OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о пятнице 13-го. Также мы расскажем, что не рекомендуется делать в этот день, и какие приметы и суеверия существуют.

В Париже существует традиция: если за обеденным столом собралось 13 человек, то обязательно ставят еще одно кресло, как для 14-го человека, иначе ничего хорошего в этот день не произойдет.

Британские хирурги не делают операции в пятницу 13-го. Они считают, что существует риск неудач и хирургических ошибок.

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В народе говорят, что на пятницу 13-го ведьмы, колдуны, вампиры, знахари, оборотни и другие темные силы устраивают свой шабаш.

В этот день советуют отказаться от путешествий и дальних поездок, не начинать новое дело, ни в коем случае не упоминать черта вслух – судя по поверьям, в этот день очень активны все темные силы, поэтому упомянутый не заставит себя долго ждать.

Нельзя в этот день стричь волосы и ногти. Говорят, что так вы рискуете сократить свое здоровье и жизнь.

Не собирайтесь вместе большими компаниями. Если собраться в количестве 13 человек – ждите беду.

Ни в коем случае не давайте в долг. Это значит лишить себя прибыли в будущем.

Не думайте о плохом, тем более перед зеркалом. О магических свойствах зеркала говорят давно, как и о силе мысли. Чтобы неудачи вас не коснулись, не позволяйте себе дурных мыслей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа православные будут праздновать Медовый Спас, или Маковея. Праздник был установлен в 9 веке в Константинополе.