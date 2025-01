Перспективный артист, который пел с MONATIK, завершил карьеру и назвал неожиданную причину

Перспективный артист Назар Туманик, известный как TUMAZAR, объявил о завершении музыкальной карьеры. Ранее он пел с MONATIK, а его хиты неоднократно набирали более 100 тысяч просмотров.

Туманик признался подписчикам в своем Instagram, что причин для принятия такого решения было много. Одной из них были деньги, которые он не любит тратить.

По словам блогера, еще 10 лет назад он смотрел все отборы на международный песенный конкурс Евровидение и удивлялся, насколько далеко это все от него.

"Я смотрел, а там были Александр Понамарев, Джамала, такие звезды межконтинентального украинского масштаба. И я подумал: "Боже, как это все далеко от меня". А сейчас я смотрю на полуфиналистов и финалистов – там половина моих знакомых и друзей. Это так прикольно, – рассказал он. - Самое интересное, что, когда уже все мои друзья начинают идти на Евровидение, я решил завершить карьеру певца".

Стоит отметить, что Туманик изначально получил популярность как учитель английского языка. Он делился своими опытом и лайфхаками в TikTok-блоге.

За музыкальную карьеру Назар сотрудничал с такими украинскими артистами, как MONATIK и Кажанна. С исполнительницей Анной Макиенко он записал песню "Плач". С Дмитрием Монатиком он спел на талант-шоу.

В 2024 году блогер стал победителем в "Клуб 1%". Он тогда получил на талант-шоу 100 тысяч гривен, а свой выигрыш пообещал задонатить на армию.

Среди известных хитов TUMAZAR были такие композиции: "Як тобі", "Lose It All", "In The Dark", "JULY", "Rings of Saturn" и прочие.

