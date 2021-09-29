Персональный пляж, яхты и дом из сруба: как выглядит роскошная вилла Поляковой под Киевом. Видео

Украинская певица Оля Полякова имеет загородную виллу на берегу Днепра. Она расположена в 80 км от Киева, неподалеку затопленной Гусинской церкви.

Дом построил муж знаменитости – бизнесмен Вадим Буряковский. Об этом говорится в программе "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Рядом с виллой есть персональный пляж, причал для лодок, где расположены две яхты. Также на территории бассейн, собственный огород и небольшая бухта.

На заднем дворе дома – стойло для животных. Стоит отметить, что у Поляковой есть несколько коз и лошадей. Известно, что певица сама выращивает огурцы, помидоры и готовит сыры с плесенью.

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Вилла знаменитости сделана из дерева. В ней два этажа и два крыла. Там есть несколько комнат, терраса и отдельный выход.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Оля Полякова удивила своих подписчиков в сети неожиданной сменой имиджа. Так, артистка появилась на публике с черными волосами.