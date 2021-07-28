Пэрис Хилтон впервые прокомментировала новость о своей беременности

Популярная американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон опровергла слухи о своей беременности. По словам знаменитости, сначала она хочет сыграть свадьбу, а затем планировать детей.

Звезда заявила, что не понимает, откуда появилась информация о ее якобы беременности. Она пошутила, что это может быть связано с ее новым бюстгальтером пуш-ап, который делает грудь больше. Об этом Хилтон сказала в Apple Podcasts.

"Я не беременна. Я жду свадьбу. Мое платье шьют прямо сейчас, поэтому я хочу убедиться, что оно великолепно и идеально сядет на меня", – отметила актриса.

Хилтон подчеркнула, что она "очень привыкла" к слухам, распространяющимся о ней.

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"Этот слух определенно не соответствует действительности", – сказала она, отметив, что "не может дождаться, когда у нее появятся дети".

Знаменитость добавила, что планирует завести детей в следующем году после свадьбы. Она хочет дочь по имени Лондон, а также сына, которого назвала бы в честь какого-то города или страны.

"Я сделаю сюрприз, и я не хочу, чтобы кто-нибудь украл имя, которым я хочу назвать ребенка, раньше меня. Следите за новостями в 2022 году и не верьте всему тому, что читаете", – подытожила Хилтон.

Напомним, что Пэрис Хилтон и Картер Реум обручились в феврале после года отношений. Известно, что мужчина сделал предложение своей возлюбленной на частном острове и подарил ей бриллиантовое кольцо ювелирного дома Jean Dousset.

Избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Хилтон и Рэум впервые заметили вместе в январе 2020 года.

Коротко о знаменитости:

Пэрис Хилтон – бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – крупнейшей в мире сети отелей "Hilton Hotels". Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь", в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи, а также скандальная светская жизнь. В СМИ Хилтон преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пэрис Хилтон решила вспомнить юность и показала поклонникам свои архивные фото в небольшом ролике. Юная девочка предстала с модной прической в виде рваной челки и в полупрозрачных солнцезащитных очках.