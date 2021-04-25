Пэрис Хилтон показала, как выглядела в юности. Видео

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон решила вспомнить юность и показала поклонникам свои архивные фото в небольшом ролике.

Соответствующие кадры появился на странице Хилтон в Instagram. На снимках актриса позировала в мини-бикини на фоне пляжа и океана. Юная Періс предстала с модной прической в виде рваной челки и в полупрозрачных солнцезащитных очках (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пляж Малибу, детка", – подписала солнечные снимки звезда.

Хилтон не указала, сколько ей лет на архивных кадрах, однако поклонники уверены, что фото были сделаны во время пика популярности Пэрис, когда та участвовала в реалити-шоу "Простая жизнь" (2003-2007).

Напомним, Пэрис Хилтон – бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – крупнейшей в мире сети отелей "Hilton Hotels". Она стала популярной после съемок в реалити "Простая жизнь". Также у звезды есть младшая сестра – Ники Хилтон, и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полностью обнаженная Пэрис Хилтон снялась в провокационном видео. Она предстала без одежды, прикрывая интимные части тела руками и кокетливо позируя в кадре.