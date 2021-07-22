Перестаньте расти такими высокими: Сильвестр Сталлоне показал редкое фото с дочерями

Популярный американский актер 75-летний Сильвестр Сталлоне поделился с поклонниками снимком, на котором позировал вместе со своими взрослыми дочерями. Девушки были одеты в стильные платья, а сам знаменитость – в джинсах и футболке.

Соответствующее фото кинозвезда разместил на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали актера и его дочерей комплиментами.

На снимке Сталлоне стоял рядом с дочерями Систин, Скарлет и Софией. Девушки предстали в мини-платьях, а образы дополнили нежными макияжами, аккуратными прическами и аксессуарами. Сам знаменитость перед подписчиками появился в синей футболке и такого же оттенка брюках.

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"Мне очень повезло иметь таких замечательных, любящих детей, которые не приносили мне ничего, кроме радости. Теперь я хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" – подписал кадр актер.

Пользователям сети очень понравилось новое фото Сталлоне. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Красивая семья, классное фото", "Удивительная семья", "Идеальная семья", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Сильвестр Сталлоне – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. За свою актерскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега", к первым трем из которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссера и продюсера.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, голливудский актер Сильвестр Сталлоне продает свой элитный особняк за 110 миллионов долларов. Дом расположен в Северном Беверли-Парке, одном из самых эксклюзивных анклавов округа Лос-Анджелес.