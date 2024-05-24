Перерезал вены. Звезда сериала 'Слуга народа' раскрыла шокирующие подробности, как папа чуть не убил ее маму

Украинская актриса Ольга Жуковцова, известная ролью в сериале "Слуга народа", поделилась шокирующей историей, которую ей пришлось пережить в детстве. Когда будущей звезде было всего три года, отец чуть не убил ее мать и пытался покончить с собой.

Воспоминания тех ужасных времен до сих пор живут в ее памяти. Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.

Она имела деспотического дедушку, который жестко воспитывал маму актрисы. Возможно, это повлияло на самооценку и дальнейшую судьбу молодой женщины, считает ее дочь.

"Она так воспитана. С низкой самооценкой... У моей мамы до 50 лет не было чувства юмора. Папа был пьющим, курящим, гулящим. А потом появилась я", – объяснила артистка.

Ее маму отговаривали от второй беременности, но она считала, что рождение дочери сможет скрепить брак, где мужчина уже открыто изменял матери своих детей. В конце концов, лучше не стало. Однажды вечером 3-летняя Ольга защитила маму от побоев, но ночью отец решил убить жену.

"Я думаю, что он поймал белку и решил убить маму. Ночью я спала с мамой. Я просыпаюсь, а вся кровать в крови. Он вскрыл маме живот, порезал ей вены. Она со мной в постели была. Он ушел в свою комнату, закрылся и перерезал себе вены. Моя мама доползла до соседей, вызвала скорую, и они лежали в соседних палатах. Маме делали очень тяжелую операцию, потому что он какую-то артерию задел", – рассказала артистка.

После этого отец уехал в Эстонию к любовнице, а мать начала строить новую жизнь и обрела любовь. Сейчас, как рассказала актриса, у нее нет ни отца, ни матери.

Ранее OBOZ.UA писал, что блогерша и участница одиннадцатого сезона шоу "МастерШеф" Даша Евтух впервые стала мамой. Инфлюэнсерша родила девочку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!