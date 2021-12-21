Пенелопа Крус запретила детям пользоваться соцсетями до 16 лет

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус рассказала, что не разрешает своим детям пользоваться социальными сетями, чтобы уберечь их несформированную психику. Звезда считает, что до 16 лет нужно наслаждаться жизнью, а не тратить время на ненужную информацию.

По ее словам, современный мир якобы проводит над подростками некий эксперимент, в котором наблюдают за развитием людей, у которых есть избыток технологий. Об этом она рассказала в разговоре с журналистами CBS Sunday Morning на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мне очень жаль тех, кто сейчас в подростковом возрасте. Мир вроде бы проводит над ними какой-то эксперимент. Для них нет защиты, для их мозга, который все еще развивается", – сказала мама двоих детей.

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Исходя из таких размышлений, голливудская знаменитость не позволяет 10-летнему Леонардо и 8-летней Луне регистрироваться в социальных сетях. Однако дети в семье актрисы имеют право смотреть фильмы и мультики, потому что она любила это делать в их возрасте.

"Они иногда смотрят фильмы и мультики. Как я могу запретить им это, если для меня это были невероятно счастливые моменты в те времена, когда я была маленькой девочкой. Но никаких телефонов пока они не повзрослеют. Никаких социальных сетей до 16 лет", – сказала Пенелопа .

Крус считает, что таким образом защищает детский мозг от буллинга и другой ненужной информации, содержащейся в Интернете. Артистка уже сейчас видит, что это защищает их психическое здоровье.

Отметим, что супруг Пенелопы и отец детей – испанский актер Хавьер Бардем разделяет идеи жены. Пара начала встречаться в 2007 году, а уже в начале июля 2010 года поженилась на Багамских островах.

Коротко о звезде:

Пенелопа Крус – испанская актриса, обладательница премии "Оскар" 2009 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Вики Кристина Барселона". Встречалась с голливудским актером Томом Крузом в течение 3 лет. Занимается благотворительностью и моделингом.

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