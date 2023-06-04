Пеленка с карманом, аппарат для анимации и не только: 5 изобретений Майкла Джексона, Уолта Диснея и других знаменитостей

Гениальные идеи, облегчающие жизнь, появляются не только у ученых, но и у далеких от науки людей. Например, у звезд Голливуда или музыкантов. Некоторые из их изобретений очень неожиданные, и используются до сих пор.

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Что запатентовали Гарри Конник, Джейми Ли Кертис и другие селебрити? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Майкл Джексон

Легендарный поп-певец, танцор, киноактер и автор песен Майкл Джексон создал устройство, которое помогало принимать сложные позы под исполнение хита Smooth Criminal. Артист и его команда зависали на сцене под углом 45 градусов. Казалось, они "бросили вызов" силе тяжести.

Хитрость заключается в изобретении Джексона: специальные каблуки, которые вставлялись в крепежный узел, встроенный в сцену. Эту обувь знаменитость запатентовал в 1992 году.

2. Гарри Конник

Американский актер, певец и джазовый пианист Гарри Конник является автором изобретения, который стал спасением для музыкантов. Во время выступлений в 90-е годы его невероятно бесило, что ветер постоянно сбрасывал с пюпитра ноты. Это вдохновило артиста на создание устройства, проектировавшего партитуру на экран.

Это сильно сохранило нервы Гарри. Он прямо на концерте редактировал партитуру и отправлял ее членам оркестра.

3. Джейми Ли Кертис

Американская актриса, писательница и общественный деятель Джейми Ли Кертис имеет патент на экологические детские пеленки с водонепроницаемым карманом для подтираний. Во время одного из интервью знаменитость рассказала о своем изобретении: "Эта пеленка называется Dipe 'N Wipe. Она помогает быстро делать все гигиенические процедуры с младенцем, не отвлекаясь".

4. Хеди Ламарр

Австрийско-американская актриса Хеди Ламарр математически одарена. Она в 1942 году изобрела методы расширения спектра связи и скачкообразной перестройки частоты, необходимые для беспроводной связи докомпьютерной эры. Кстати, они и сегодня используются в мобильной связи.

5. Уолт Дисней

Американский художник-мультипликатор, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Уолт Дисней – настоящая легенда. Он создал первый в истории звуковой мультфильм, первый музыкальный и полнометражный. Именно Уолт изобрел устройство, которое "оживляет" набор картинок, проецируя на экран одну за другой.

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