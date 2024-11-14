Педро Паскаль вышел на красную дорожку с сестрой-трансгендером. Фото

Звезда сериалов "Игра престолов" и "Мандалорец" Педро Паскаль пришел на премьеру фильма "Гладиатор 2", где сыграл роль римского полководца Маркуса, вместе с младшей сестрой-трансгендером Люкс. Девушка присоединилась к актеру на красной дорожке в Великобритании, чтобы поддержать его, ведь у брата с сестрой есть сильная эмоциональная связь после каминг-аута Люкс.

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Она украла все внимание публики своей внешностью. Как пишет Daily Mail, поклонники шутили, что Педро Паскаль стал "плюс один" для Люкс. Девушка надела черное платье с длинным шлейфом, которое актер осторожно поправлял, когда они вышли на красную дорожку, и с откровенным вырезом в зоне бедра. В этой области две части ткани объединял огромный изумруд.

Свой изысканный образ Люкс дополнила бриллиантовыми серьгами и незаурядным вечерним макияжем, подчеркнувшим ее черты лица.

Педро Паскаль также выглядел ослепительно. Он в унисон с сестрой надел total black образ, состоявший из рубашки с глубоким V-образным вырезом. К "верху" он добавил черные брюки и туфли, а на воротник нацепил две красные шпильки.

Педро и Люкс очень тесно общаются. Ранее актер называл сестру одной из самых "влиятельных людей и личностей", которых он знает.

"Она есть и всегда была одной из самых сильных людей и личностей, которых я когда-либо знал. Моя защитная сторона смертельно опасна, но я нуждаюсь в ней больше, чем она во мне", – рассказывал Паскаль.

Он также признавался, что всегда чувствовал себя "отцом" для Люкс и своего младшего брата Николаса после того, как их мама покончила с собой еще в 1999 году. Тогда Педро было 24 года, а Люкс – всего семь.

"Они были очень маленькими детьми, намного моложе меня и моей старшей сестры, поэтому даже если бы они не потеряли родителей, мы все равно испытывали бы к ним родительские чувства. И я наивно не думал, что смогу заполнить это пространство, но я просто всегда хотел чувствовать, что я здесь", – добавлял он.

Люкс – начинающая актриса и модель. Пока что ее актерское наследие состоит из сериалов "Нарко", "Ла Хаурия" и фильма "Калифорния".

Еще в феврале 2021 года она признавалась о планах изменить пол, а свой переход начала летом следующего года.

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