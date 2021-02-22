Павлик вспомнил, как признавался в любви Лолите

Популярный украинский артист Виктор Павлик рассказал, что 15 лет назад был влюблен в российскую певицу Лолиту. По его словам, они очень хорошо дружат.

Как стало известно, знаменитости в 1997 году играли вместе в боулинг в городе Днепр. Об этом Павлик рассказал в Instagram-stories своей жены Екатерины Репяховой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, артист сообщил, что еще в 90-х они с Лолитой играли в боулинг в клубе, который находится в городе Днепр на Набережной. По словам Павлика, в тот момент он был влюблен в певицу.

"Но мы с ней как брат и сестра, мы очень хорошие друзья, так как Лолита сама родом из Мукачево", – сказал знаменитость.

Напомним, Лолита – советская, украинская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер. Лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Ранее Виктор Павлик взбудоражил поклонников новым фото, на котором он позирует с дуэтом Anna Maria – Анной и Марией Опанасюк. В комментариях пользователи раскритиковали певца за фото с девушками. Многие вспомнили их слова о временно оккупированном Крыме.

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