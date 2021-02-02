Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца

Украинский эстрадный певец Павел Зибров поделился с поклонниками архивными снимками из молодости, на которых продемонстрировал, как он выглядит без усов.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что на некоторых фото артист изображен вместе с братом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нашел фото с детства и юности, где мы вместе с братом. Дианка отсканировала и разрисовала черно-белые фотографии на телефоне, и они как будто ожили. Так классно, никогда бы не подумал, что так можно сделать. Такие теплые воспоминания навеяли эти фото", – написал Зибров.

Также он посоветовал всем достать и пересмотреть старые альбомы с фотографиями, на которых вы еще маленькие, где молоды ваши родители, изображены студенческие годы и другие.

"В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю, вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память! Как вам наши фотографии с братом? Павел Зибров еще без усов", – подчеркнул певец.

Поклонникам Зиброва понравились его детские снимки. Многие отметили, что он был очень милым ребенком, а некоторые даже не узнали певца без привычных усов.

"Класс, с умилением пролистала фото", "Без усов и не узнать", "Усов не хватает, а так – вылитый народный артист", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный артист Украины, певец и композитор Павел Зибров во второй раз женился на своей супруге Марине.