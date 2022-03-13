Пауло Коэльо призвал не винить россиян в 'украинском кризисе': в сети ему жестко ответили

Всемирно известный бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо назвал "украинский кризис" удобным оправданием для "русофобии", призвав не винить обычных россиян во всем, что происходит в Украине. Пользователи сети жестоко ответили писателю, уточнив, что осуждение военного преступления и геноцида украинского народа – это не русофобия, а полномасштабная война – не кризис.

Скандальное заявление Коэльо опубликовал в своем аккаунте в Twitter. Автору бестселлера "Алхимик" в комментариях оставили снимки разрушенного Мариуполя и раненых украинских детей, чтобы тот увидел последствия действий российских оккупантов и бездействий обычных россиян.

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"Украинский кризис – удобное оправдание для русофобии. Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле (Украина). Я проехал на поезде 10 000 км от Москвы до Владивостока (Россия). Да, есть война, но не обвиняйте простых людей", – написал у себя в профиле знаменитый литератор.

Интернет-пользователи со всего мира начали массового реагировать на слова Коэльо, акцентируя на том, что в Украине уже больше двух недель продолжается геноцид мирного населения. Они заявили, что акции в поддержку украинского народа, который противостоит мощной и разрушительной агрессии Кремля, призваны остановить войну, убийства детей и уничтожение инфраструктуры, а не посеять ненависть к русским.

"Это не украинский кризис, это геноцид украинцев", "Это не кризис, а война, полномасштабное вторжение России", "Ого, осуждать военные преступления и выступать против геноцида теперь считается русофобией", "Я любила русскую культуру и язык до того, как это началось. Но вторжение Путина и действия их армии… это стерло все, и теперь я их ненавижу. Путин создал русофобию", "Мирных жителей убивают российские солдаты. Детей убивают. Жилые дома и больницы обстреливают. Они захватывают наши атомные станции. Это геноцид украинской нации. Как мы должны реагировать?", – оставляли комментаторы.

Под публикацией также появились фотографии украинских городов в огне. "Скажите об этом Мариуполю", – подписывали кадры подписчики. Некоторые пользователи нашли снимок Коэльо, который протягивает руку Путину на встрече в России. Очевидно, писатель просто хотел поддержать старого приятеля, который сегодня уничтожает Украину.

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