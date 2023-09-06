Панин обвинил российских пропагандистов во лжи и рассказал, что на самом деле произошло в Эстонии

Российский актер Алексей Панин, которого накануне задержала эстонская полиция, вышел на связь и обвинил пропагандистов во лжи о "дебоше и депортации". По словам звезды, он поскандалил с владельцами публичного дома, где выпивал, после чего его отвезли в вытрезвитель.

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Никакого уголовного дела открыто не было, как утверждает актер с проукраинской позицией. Такой комментарий он дал росСМИ и поделился впечатлениями от пережитого в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ребята, не успел проснуться – уже куча информации в прессе. Какая-то полиция, депортация. Ребята, все – ложь, абсолютно неправда! Мне позвонили уже 58 каналов со всего мира: из Израиля, Америки. Никакой депортации. Был маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого уголовного дела", – начал Панин, смеясь и уверяя, что проблема "не стоит выеденного яйца".

Артист вспомнил, что ночью решил выпить, но в Эстонии в столь позднее время это можно было сделать только в специальных заведениях. Он отправился в одно из таких – публичный дом, позиционирующий себя стриптиз-клубом.

Панин рассказал, что во время пьянки поскандалил с владельцами заведения, которые хотели "выставить его на деньги". Когда россиянин "послал их на три веселых буквы", эстонцы вызвали полицию и якобы оболгали гостя.

Панин подтвердил, что правоохранители привезли его в вытрезвитель на 6 часов, после чего отпустили. Депортация и уголовное дело ему не угрожает. Впрочем, россиянин признал, что был виновным в своем задержании, хоть и считает, что владельцы "стриптиз-клуба" поступили с ним неправильно.

"Я официально не нарушал законы Эстонии. Просто произошел бытовой конфликт. Без всяких дебошей, драк и скандалов. Просто решили меня изолировать в 6 часов. Я не сидел в камере. Все прекрасно. У меня нет претензий к эстонской полиции", – сказал Панин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пропагандисты накануне распространили слухи, будто актер ломился в дверь к незнакомцам, думая, что находится в своем отеле. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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