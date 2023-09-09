Известная в 70-80-х годах певица Татьяна Анциферова, которая годами училась и работала в разных уголках Украины, а сейчас живет в Москве, заявила о гибели своей падчерицы Луизы в Харькове. Семья скрывает причину смерти или убийц, которыми, по всей вероятности, могла стать российская армия.

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Татьяна Анциферова подчеркнула, что ее близкая родственница именно погибла, а не умерла, а значит, смерть наступила не по естественным причинам. Погибшей было 60 лет, и она планировала переехать в Москву, рассказала пропагандистам артистка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Моя падчерица погибла в Харькове. Луиза – сестра моего сына. Она собиралась ко мне приехать в Москву, чтобы жить со мной. И вот она погибла. Никто никуда не ездил и никого не хоронил. Мне очень тяжело и очень сложно говорить на эту тему. Это личная боль и личное страдание", – посетовала Анциферова.

Некоторые российские СМИ заявили, что смерть Луизы наступила 10 февраля. Примечательно, что в тот день россияне безжалостно бомбили Харьков, как и многие дни до этого.

Известно, что Луиза – дочь мужа певицы, композитора Владимира Белоусова, скончавшегося в 2009 году. У обоих родителей погибшей женщины была блестящая карьера в Украине, но продолжать ее они уехали в РФ.

Своей карьере Анциферова обязана именно мужу – талантливому аранжировщику и музыканту. Училась она в Харьковском музыкально-педагогическом училище, с 1972 работала в киевском "Укрконцерте". Пела в группах "Аисты", "Везувий", "Музыки", гастролировала по украинским городам и исполняла саундтреки к советским фильмам.

В своем интервью в 2021 году Анциферова пела оды Москве, в которой не родилась, но заявляла, что ей очень нравится Киев, Львов и Ужгород. О войне певица пытается не говорить, а геноцид украинского народа игнорирует даже после того, как не смогла приехать на прощание с близким человеком.

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