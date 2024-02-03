'Что ты несешь?' Украинская актриса обратилась к выросшему во Львове артисту Ярмольнику, поддержавшему вторжение в Украину

Популярная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова призналась, как относится к российским коллегам, поддерживающим агрессивную политику Владимира Путина по отношению к Украине. Речь зашла о Леониде Ярмольнике, выросшем во Львове, и Ирине Горбачевой, которая родилась и росла в Мариуполе.

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По мнению Трегубовой, эти артисты "летали где-то по орбите, а потом прыгнули в черную дыру, которая их засосала". Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Актриса вспомнила, что россияне приезжали в Украину на съемки вплоть до февраля 2022 года, однако добавила, что артисты из РФ, которых она знает лично, в большинстве "оказались адекватными".

"А смотрю на других… Меня очень, скажем, удивляет Леонид Ярмольник. Что ты несешь? Для чего это делаешь? – продолжает актриса. – Или Ирина Горбачева, которая родом из Мариуполя. Взять, допустим, фигуристку Навку (жену пресс-секретаря Путина Пескова. – Ред.), которая родилась и выросла в Днепре – это вопрос миллиардов. А за что воюет Горбачева? Для меня это война прошлого с будущим. Разве непонятно? У меня такое впечатление, что эти артисты летали где-то по орбите, а потом прыгнули в черную дыру. Она их засосала – и все".

В то же время к тем актерам, которые имели украинские корни, работали в России, однако с вторжением покинули РФ, Трегубова относится одобрительно: "Вернувшиеся молодцы. Я очень люблю Катю Кузнецову. Считаю, что она суперактриса. К Любаве Грешновой тоже отношусь отлично – мы знакомы. А те, кто не вернулся, совершили большую ошибку. Не люблю негативно отзываться о людях, но нельзя признать: такое поведение – это очень странно. Как может прийти в голову идея оставаться в стране, которую каждый день затягивает во мрак? Каждый читающий новости прекрасно понимает, что там происходит".

На вопрос, действительно ли российские артисты верят в тот бред о войне в Украине, которую произносят публично, Трегубова говорит: "Думаю, что там есть несколько ненормальных, которые верят. Со стороны других – только выгода. И страх".

Напомним, что выросший во Львове российский актер Леонид Ярмольник неделю назад в интервью ТАСС публично поддержал российское вторжение в Украину: "Все происходящее происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир . Просто бездействовать в этой ситуации нельзя… Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света". Тем временем, в июне 2023 года в другом интервью актер выражал надежду, что военные действия в Украине закончатся как можно быстрее, потому что "не может назвать свою жизнь нормальной", пока они продолжаются.

Такое заявление вызвало удивление многих товарищей Ярмольника. "Леонид Ярмольник, уроженец разрушенной Путиным страны, проживший большую часть жизни во Львове, уверен, что Путин и Россия на стороне света. Все его друзья уехали из страны, потому что все они с другой стороны света", – написала на своей странице в Facebook журналистка Ксения Ларина.

"И где теперь Ярмольник, а где Путин – уже совсем непонятно. Все в крови", – добавил публицист Виктор Шендерович. А тренер ФИДЕ Игорь Бродский напомнил Ярмольнику об украинских корнях: "Леонид Исаакович Ярмольник детство и юность провел частично в Житомирской области, откуда родом его отец. В девяностые принял на время гражданство Украины, чтобы сохранить семейную квартиру во Львове".

Актриса Ирина Горбачева, которая родилась и жила в Мариуполе, а также была супругой группы Quest Pistols Антона Савлепова, в январе тоже поддержала российскую агрессию по отношению к Украине. Артистка заявила, что она "часть своей страны, часть своего государства и любого процесса, происходящего в ее стране". Поэтому, как призналась ура-патриотка, от нее отвернулось 95% ее друзей.

Полное интервью с актрисой Дашей Трегубовой читайте здесь.

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