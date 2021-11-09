Ожог глаза, перелом и ушибы: появились подробности избиения автора хитов KAZKA. Эксклюзив
Известного музыкального продюсера, композитора и автора хита "Мята" группы KAZKA Николая Журавлева жестоко избили соседи. В результате драки пострадавший получил ожог глаза, перелом носа и другие травмы.
По информации источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, инцидент случился в Шевченковском районе Киева поздним вечером 6 ноября. На композитора напали в многоэтажном доме на проспекте Победы, недалеко от станции метро Политехнический институт.
По словам источника, в подъезде девятиэтажки примерно в 23:00 произошла драка, в результате которой Журавлев получил химический ожог глаза, перелом носа, ушибы и другие травмы.
"Парня отвезли в Александровскую больницу, где ему оказали первую помощь", – добавил наш источник.
По его словам, ночью Журавлева отпустили домой, с ним была его девушка Диана. Она позвонила полицейским и предупредила, что пострадавший принял обезболивающие препараты, поэтому с заявлением обратится в полицию позднее самостоятельно.
Также источник утверждает, что в драке принимали участие соседи пострадавшего.
Напомним:
8 ноября о случившемся сообщил сам музыкант на своей странице в Instagram.
Николай Журавлев признался, что, кроме переломов, ему пришлось зашивать подбородок и потребовалось удаление раздробленных костей черепа.
В декабре музпродюсеру также придется перенести операцию по внедрению в голову пластины.
Николай Журавлев тесно сотрудничал с группой KAZKA. Известно, что для хита "Мята" он написал музыку и сделал аранжировку.
Также продюсер успел поработать с харьковской группой "Курган & Agregat" и российской поп-певицей Ольгой Бузовой.
OBOZREVATEL ранее сообщал, что неизвестные жестоко избили Николая Журавлева. 30-летний мужчина попал в больницу в очень тяжелом состоянии.