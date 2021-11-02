Oxxymiron в новом клипе упомянул Украину. Почему 'Кто убил Марка?' попал в тренды YouTube

Российский рэпер Oxxymiron впервые за 6 лет выпустил сольную песню и вспомнил в ней события на украинском Майдане в 2013-2014 годах. На этом моменте в клипе продемонстрировали кадры с обстрелом митингующих.

Автобиографическая рэп-композиция под названием "Кто убил Марка?" за сутки собрала 3,7 млн просмотров и попала на 1 место вкладки "в тренде" YouTube. Слушателям понравилась откровенность Мирона, поэтому они забросали видео одобрительными комментариями (чтобы посмотреть видео и фито, доскролльте до конца страницы).

10-минутная песня посвящена жизни рэпера с 2011 по 2021 год. Он вспоминает свою токсичную дружбу, проблемы с алоголем и наркотиками, лечение психического заболевания и конфликт с другим исполнителем – Романом Жиганом.

Видео дня

Из-за последнего Оксимирону пришлось подвергнуть себя жестокой самоцензуре, которая не позволила ему комментировать ситуацию на Майдане 8 лет назад. По сюжету клипа, артист наконец-то освобождается от страха и рассказывает о событиях, которые его действительно волновали.

"Молчание затягивает, молчать – это как трясина. "Болотка", Pussy Riot, репрессии, Украина", – зачитал Мирон.

На слове "Украина" (5:18 мин) в видео продемонстрировали кадр с "беркутовцем", который пытается попасть в митингующих украинцев из огнестрельного оружия.

Безумный успех настиг "Кто убил Марка?" из-за шокирующего видео, где автор стоит на коленях, признания в страхе, самоцензуре, зависимостях, ссорах и собственных ошибках. Фанаты оценили откровенность своего кумира и выразили ему поддержку в комментариях.

"10 лет через 10 минут, в детство вернул меня. Ружье все-таки выстрелило;

Эта работа отвергает всю "мишуру". Она показывает Мирона таким, какой он есть. Показывает его человеком;

Ощущения после просмотра подобные буддийскому прозрению – слов будет мало, чтобы передать суть;

Это сильный поступок. Спасибо, что поделился этим. Теперь и нам всем есть о чем подумать", – написали комментаторы.

В последний раз Oxxymiron выступал в киевском Дворце Спорта в 2017 году. Там россиянин вспомнил, что первый в его жизни концерт прошел в Гидропарке.

Кратко о звезде:

Федоров Мирон Янович – русский рэп- и грамм-исполнитель. Один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund;

Псевдоним Oxxxymiron появился от сочетания его имени и литературного термина оксиморон;

Мирон родился в Ленинграде. Отец – физик-теоретик, а мать – библиотекарь;

Долгое время артист проживал в Германии, поэтому в совершенстве владеет языком.

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