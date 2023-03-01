Оттенки украинской красоты: Марта Адамчук представила фотовыставку, посвященную силе и несокрушимости украинок. Фото

Финалистка проекта "Голос країни", актриса "Женского квартала", фотограф Марта Адамчук представила выставку своих работ, посвященную силе и несокрушимости украинок. Арт-выставка проходит в Soul Cafe в Киеве.

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Марта Адамчук давно увлекается фотографией. Съемки помогают ей развиваться как личности. Военный март 2023 Марта решили посвятить украинской женщине.

Через призму своих фотографий Адамчук хочет всему миру показать красоту, силу и несокрушимость украинских женщин, ведь именно они поддерживают наших военных своей верой, надеждой и безграничной любовью.

Украинская женщина вдохновляет своего мужчину на подвиг и возвращение домой с победой.

Героинями фотографий Марты Адамчук стали актриса Елена Кравец, певицы Вера Кекелия, Мила Нитич, Элина Мбани, Марьяна Головко, Даша Ковтун, Алена Жигарева и другие красавицы.