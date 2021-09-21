'Отсутствует часть черепа': танцор Дорофеевой дал первое интервью после комы

Избитый в Киеве танцор Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко дал интервью, в котором рассказал о своем самочувствии и о том, что может полноценно ходить. Танцора впереди ждет операция, поскольку у него отсутствует часть кости черепа.

В эфире программы "Зірковий шлях" он объяснил, что врачи готовят титановую пластину для того участка черепа, где повреждена кость. Евгений отметил, что его правый глаз также нуждается в лечении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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"Пару дней назад глаз полностью вернулся в орбиту, что, конечно, не может не радовать. Мозг обтянутый кожей. Кость у врачей, к сожалению, не получилось восстановить", – рассказал Евгений.

По его словам, как только пластина будет готова, то его госпитализируют и проведут операцию, которая может стоять сотни тысяч.

"Это колоссально большие затраты. Даже на примере один укол антибиотика стоит 8 или 9 тысяч гривен", – рассказал танцор.

Напомним:

В начале августа Евгения Гончаренко избил экс-сотрудник УГО возле клуба в столице Украины. Причиной тому стало то, что танцор вступился за девушку, за что его решили наказать.

У парня произошло кровоизлияние в мозг, и он в срочном порядке был госпитализирован.

В больнице ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Через две недели он вышел из нее и восстанавливался под присмотром врачей.

Спустя время о состоянии танцора рассказал его отчим, который дал эксклюзивный комментарий для OBOZREVATEL.

Вскоре Женю выписали и он вернулся домой после почти месячного лечения в больнице.

Первой публикацией в соцсетях танцора, после случившего, был ролик из архива.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Евгений Гончаренко на 17 день после комы смог принять участие в модном показе украинского дизайнера. По словам парня, ему предстоит еще много месяцев реабилитации.