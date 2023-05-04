Отшельничество, рак и забвение: судьба трех победителей 'Евровидения' оказалась трагической. Фото и видео

В 2023 году в Ливерпуле состоится уже 67-й по счету конкурс Евровидения. Впервые музыканты собрались продемонстрировать свои вокальные навыки и побороться за победу 24 мая в далеком 1956 году. Шоу тогда проходило в городе Лугано, Швейцария. Участвовало всего семь стран, каждая из которых представляла по 2 песни. С тех пор Евровидение сильно изменилось, приобретя статус самого престижного песенного конкурса, который за годы своего существования открыл миру не одну звезду. Впрочем, для некоторых из них шоу стало вершиной успеха.

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OBOZREVATEL предлагает вспомнить участников, которые победили на Евровидении и обрели мировую славу, но вскоре исчезли с радаров. Судьба этих музыкантов сложилась трагически.

Андре Клаво

Андре Клаво представлял Францию на Евровидении-1958. Конкурс тогда только набирал оборотов, но уже гарантировал участникам популярность. Клаво работал дизайнером ювелирных украшений, пока однажды не выиграл любительский вокальный конкурс и во время Второй мировой не оказался на радио. Услышав пение талантливого исполнителя-любителя, французы были шокированы. Красивый тембр и проникновенные композиции быстро собрали свою армию поклонников. Когда музыкант победил на песенном конкурсе с песней Dors mon amour, не было сомнений, что его фанатская база только увеличится, однако сложилось не так, как все были уверены. Карьера артиста пошла на спад, он перестал выпускать песни и появляться на публике. Француз стал отшельником и прожил в уединении до конца своих дней.

Франс Галль

В 1965 году на Евровидении победил Люксембург, который представляла Франс Галль. Настоящее имя исполнительницы – Изабель Женевьев Мари Анн Галль. Она родилась в музыкальной семье – отец писал песни для Эдит Пиаф и других легенд того времени. Так что уже в 16 лет девушка стала мегапопулярной во Франции, а ее композиции ежедневно крутили на радио. Серж Генсбур писал для певицы песни. Именно он является автором сингла Poupée de cire, poupée de son, которая принесла Франс победу на конкурсе. После триумфа на Евровидении карьера артистки пошла в гору. Уолт Дисней даже предлагал ей сыграть главную роль в экранизации "Алисы в Стране чудес". Но успех оборвался после громкого скандала.

В песне исполнительницы под названием Les sucettes ("Леденцы"), которую написал все тот же Серж Генсбур, обнаружили совсем недетский подтекст. Эта новость быстро разлетелась в прессе и поставила крест на карьере преуспевающей певицы. Поклонники и музыкальные критики начали находить в композициях Франс Галль скрытый смысл, из-за чего ее обвиняли в пропаганде сексуальной распущенности и даже некрофилии. Но это не конец истории. Вскоре певице удалось отбелить репутацию, она начала сотрудничать с композитором Мишелем Берже и вернулась на пьедестал популярности. Кроме того, между Франс и Мишелем зародились романтические чувства – пара поженилась и у них родилась дочь.

Если вы думаете, что в этой истории нет ничего трагического, ведь она закончилась хэппи-эндом, то вы ошибаетесь. У дочери певицы и композитора диагностировали смертельное заболевания, а сама Франс столкнулась с раком груди. Однако первым неожиданно умер Мишель от сердечного приступа. Затем не стало дочери, а через время от онкологии скончалась и сама Галль.

Дана Интернэшнл

1998 год. На Евровидении побеждает представительница Израиля Дана Интернэшнл с песней Diva. Еще несколько лет назад Дана была Яроном Коэном – парнем, который с детства чувствовал себя девушкой, а потому постоянно переодевался в женские наряды, делал яркий макияж и выступал в клубах Тель-Авива. Однако главной его особенностью был безупречный голос. Вокальный талант и необычный образ помогли Ярону заработать достаточно денег на операцию по смене пола, поэтому на Евровидение приехала уже Дана Интернэшнл.

Песенный конкурс помог певице заполучить мировую славу. Постоянные гастроли, большие гонорары и толпы фанатов стали неотъемлемой частью жизни Даны. Однако ничто не вечно. Так и карьера победительницы Евровидения пошла на спад: новые альбомы не продавались, концерты и даже мелкие выступления отменялись. В 2011 году Дана вновь попробовала повторить свой триумф и выступить на Евровидении, но не прошла даже в финал. Так она и ушла в забвение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что букмекеры сформировали свои прогнозы и определились с фаворитом Евровидения-2023. Этот конкурсант ощутимо оторвался от других участников. К сожалению, Украина сдает позиции.

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