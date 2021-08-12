Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон улучшились: с чем это связано

Отношения между женой принца Уильяма Кейт Миддлтон и супругой принца Гарри Меган Маркл начали улучшаться после скандального интервью герцогини Сассекской американской телеведущей Опре Уинфри. Значительное влияние на эту ситуацию имело рождение малышки Лилибет-Дианы.

Издание Us Weekly сообщает, что сейчас герцогини "хорошо ладят и чаще общаются". Кейт Миддлтон с момента рождения дочери Гарри и Меган начала гораздо активнее поддерживать общение с их семьей (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и чаще общаются. Их отношения никогда не были такими близкими. И теперь они ближе, чем когда-либо, и работают над своими отношениями ради семьи. Они находятся в лучшем положении и обмениваются сообщениями с момента рождения Лилибет. Кейт и Меган связаны обеими дочерьми и не могут дождаться встречи всех кузенов", – высказался по этому поводу инсайдер.

Видео дня

Напомним, что разлады в королевской семье начались после того, как в марте этого года принц Гарри и его супруга сделали несколько откровенных признаний в разговоре с Опрой.

Даже на похоронах принца Филиппа принц Уильям и принц Гарри вели себя максимально отчужденно. Кроме того, герцог Кембриджский заявлял, что его брат "зашел слишком далеко".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл и Кейт Миддлтон вошли в список " 25 влиятельных женщин 2021 года", составленный журналом о моде Vogue. Они получили признание благодаря своим благотворительным усилиям. Супруга принца Уильяма заняла шестую позицию, тогда как супруга принца Гарри – 22.