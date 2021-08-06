Меган Маркл и Кейт Миддлтон попали в список 25 самых влиятельных женщин: кто выше в рейтинге

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вошли в список " 25 влиятельных женщин 2021 года", составленный журналом о моде Vogue. Они получили признание благодаря своим благотворительным усилиям. Супруга принца Уильяма заняла шестую позицию, тогда как супруга принца Гарри – 22.

Также издание сообщает, что в этом году в список "влиятельных женщин" попали те, кто "прокладывает путь" будущим поколениям. Соответствующий список опубликован на сайте модного журнала (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Она использовала пандемию для запуска крупных кампаний, которые направлены на развитие детей в раннем возрасте, а также поддерживала тех, кто пережил детские травмы", – объяснили эксперты, почему Миддлтон заслуживает быть в этом списке.

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"Сейчас, живя в Калифорнии, после того, как Меган отказалась от выполнения королевских обязанностей, она твердо нацелена на создание позитивных волн в общественной жизни", – высказались члены жюри по поводу Маркл.

Имена других известных женщин, попавших в список Vogue, – писатель и режиссер Эмеральд Феннелл, сыгравшая Камиллу Паркер Боулз в сериале Netflix "Корона", и модельер Вивьен Вествуд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых женщин мира. В этом году на первом месте оказалась наследница бизнес-империи L'Oréal Франсуаза Беттанкур Майерс. Всего в топ попали 328 женщин, из которых треть заработала свое состояние самостоятельно, остальные – получили наследство.