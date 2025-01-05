Отменил выступление: подопечная MELOVIN впервые рассказала, за что певец ее наказал

Молодая украинская исполнительница Александра Клименко, которая выбрала сценический псевдоним iSKra, впервые рассказала, почему получила наказание от своего наставника Melovin (настоящее имя Константин Бочаров). По словам артистки, 27-летняя знаменитость отменил одно из выступлений, ведь она опоздала на репетицию.

Видео дня

Об этом девушка рассказала в интервью на YouTube канале "Говорит Суханов". Дуэт должен был предстать перед публикой на сцене музыкальной премии YUNA, однако этого не произошло, ведь Melovin не разрешил выступить без должной подготовки.

"На самом деле мне до сих пор стыдно. Я писала об этом Melovin. Я извинялась, что создала неудобства. Я же понимаю, что они могли подумать, что у меня звездная болезнь и я зазналась. Но у меня так сложились обстоятельства. Я работаю массажистом. И тот день был рабочий. Я отпросилась исключительно на эту репетицию. Я предупредила, что могу опоздать", – поделилась Александра Клименко.

Как отметила iSKra, она не смогла вовремя приехать на репетицию из-за пробок в Киеве. Она вспомнила, что тогда таксист пытался сделать все возможное, чтобы певица вовремя добралась до места назначения. Исполнительница в шутку отметила: ей казалось, что водитель нарушил все возможные правила дорожного движения.

"Я очень спешила на репетицию, потому что следила за этой премией все свое детство. Когда мне сказали, что мы там будем выступать, я думала: "Вау. То есть я буду стоять на сцене YUNA?" Но потом узнала, что я не буду петь", – рассказала она.

К тому же iSKra вспомнила, что в течение определенного времени даже самым близким людям не рассказывала о досадном инциденте, поскольку думала, что сможет все исправить. Однако, к сожалению, этого не произошло.

"Когда я уже призналась маме, то два дня просто рыдала. Но потом подумала: "Итак, будем работать так, чтобы в следующем году я вышла на эту сцену сама и получила награду за свою песню", – отметила iSKra.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Melovin признался, почему после начала большой войны стал употреблять алкоголь и к чему привела зависимость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!