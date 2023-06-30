Открыто заявили о преступлениях Путина: пять российских знаменитостей, поддержавших Украину в войне

Российских артистов, которые отказались поддерживать кровавый путинский режим и террористическую войну в Украине, можно пересчитать на пальцах одной руки. Однако такие все же нашлись. Они отказались следовать и слепо верить абсурдным нарративам из пропагандистской методички и заняли сторону добра и правды.

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Большинство таких артистов после публичного выражения своей антивоенной позиции были вынуждены покинуть страну-террористку. В эмиграции они продолжают призывать соотечественников открыть глаза и признать агрессию РФ. OBOZREVATEL расскажет о некоторых таких знаменитостях.

Лия Ахеджакова

Российская актриса родилась и некоторое время жила в Днепре (на тот момент еще Днепропетровск), поэтому войну в Украине воспринимает особенно болезненно. С первых дней полномасштабного вторжения Лия Меджидовна открыто осудила агрессию России. В многочисленных интервью она просила прощение у украинцев, отмечая, что понимает, как трудно будет это прощение заслужить. Ахеджакова рассказывала, что в Украине никогда не ущемляли русскоговорящих, ведь сама часто бывала в нашей стране. За это актрису уволили из театра, она подвергалась критике и даже угрозам со стороны коллег и поклонников.

Андрей Макаревич

Лидер группы "Машина времени" с 2014 года осуждает действия Кремля и путинский режим. После полномасштабного вторжения он регулярно обращался к россиянам с призывом перестать верить пропаганде, которая рассказывает о "неонацистах" в Украине и "спасении" украинцев путем так называемой "спецоперации". Артист за последние полтора года выпустил не одну песню, в которой с сарказмом отзывался о российской власти и кремлевских рупорах.

Алексей Панин

Алексей Панин считается скандальным и даже несколько одиозным актером, однако когда пришло время выбирать – стать на сторону добра и света или зла и террора – он выбрал первый вариант, то есть поддержку Украины. За свою честную и резкую в адрес зомбированных пропагандой россиян позицию артист столкнулся с большим шквалом хейта от соотечественников. Однако это лишь еще больше подталкивает звезду на жесткую критику путинского режима и всех, кто его воспевает.

Oxxxymiron

После вторжения рэпер разместил в своих соцсетях заявление о том, что категорически не поддерживает агрессию родной страны, а также негативно высказался о тотальной цензуре в РФ. После он анонсировал серию благотворительных концертов, часть прибыли с которых передал на помощь украинским детям-беженцам. Также Oxxxymiron выпустил несколько новых треков, в текстах которых высмеивал путинский режим и осуждал оккупационную войну.

Максим Галкин

Пародист и телеведущий одним из первых осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, после чего с женой-певицей Аллой Пугачевой и их общими детьми-двойняшками эмигрировал из России в Израиль. Сейчас шоумен продолжает гастролировать по всему миру с благотворительными концертами, часть выручки с которых отправляет на помощь украинским беженцам. На своих выступлениях Галкин остро и жестко высмеивает российскую власть, пропагандистов и всех кремлевских прихвостней, включая некоторых своих бывших коллег. В России из-за этого артиста считают чуть ли не "врагом №1", обвиняют в предательстве и мечтают увидеть Галкина за решеткой. Юморист лишь продолжает с этого смеяться и поддерживать Украину.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о позиции своей российской коллеги и близкой подруги Аллы Пугачевой касательно войны в Украине. Примадонна до сих пор публично не озвучила, поддерживает она нашу страну или нет, однако Вайкуле дала ответ.

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