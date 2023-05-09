'Откройте сердце для Украины': группа TVORCHI поразила видео-манифестом о 'духе мужества и сопротивления'

Украинская группа TVORCHI, которая представит нашу страну в британском Ливерпуле на сцене международного песенного конкурса Евровидение уже 13 мая, презентовала видео-манифест о стойкости нашего народа. Дуэт записал ролик, в котором призвал мир открыть свое сердце для Украины и продолжать поддерживать ее.

Видео дня

Работу музыканты опубликовали в Instagram. Ролик на английском языке озвучил участник бенда TVORCHI Джеффри Кенни. Презентация видео также состоялась и в интерактивном пространстве Ukraineua в Ливерпуле, рассказывающем об Украине гостям Евровидения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Какими бы сильными ни были слова, их не бывает достаточно для того, чтобы по-настоящему чувствовать. Мы чувствуем сердце. Любовь и боль, отчаяние и надежда, ужас и красота – все это способно вместить одно человеческое сердце. Представьте только, на что способны наши сердца вместе", – читаем под видео-манифестом в Instagram группы.

К слову, интерактивное пространство в Ливерпуле представлено фотозоной и инсталляцией, которые призваны показать настоящую Украина, где мирная жизнь живет рядом с реалиями военного времени. Они первые встречают еврофанатов на аллее "Discover Ukraine", работающей в рамках "Eurovision Village".

Также напомним, что группа TVORCHI выступит на сцене в Британии с песней "Heart of Steel". Исполнители отмечают, что данная композиция рассказывает о непокоренных, несгибаемых людей, которые, несмотря на все трудности, двигаются вперед. Это песня о всех людях со стальными сердцами, о всех украинцах.

Ранее OBOZREVATEL проинформировал, что Украина не сможет голосовать в первом полуфинале, который состоится 9 мая. Мы сможем отдать свои голоса за фаворитов только во втором полуфинале и гранд-финале. Результаты полуфиналов будут определяться только за счет зрительских голосов, без оценок жюри. В последний раз такой принцип применялся в 2009 году.

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