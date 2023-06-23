'Отказался переезжать': разрушенный дом 14-летнего Саши из клипа Imagine Dragons восстановит UNITED24

В мае 2023 года известная американская группа Imagine Dragons выпустила клип на композицию Crushed, который снимали в Украине. Главным героем работы стал 14-летний Саша из Николаевской области, чей дом был разрушен в результате обстрелов оккупантов. Бенд хотел поддержать направление "Восстановление Украины" платформы UNITED24. Теперь стало известно, что жилье подростка отстроят.

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Некоторые фрагменты здания были полностью разрушены, потому придется возводить их с нуля. Саше с семьей предлагали переехать в другое село или город, но они отказались, так как мальчик мечтает вернуться в родной дом. Потому донор UNITED24 – сеть мультимаркетов, возьмется за восстановление жилья (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Дом Саши существенно разрушен, отстраивать целые фрагменты нужно с нуля. Поэтому мы решили добавить еще пару комнат и веранду, о которой мечтала мама Саши. Строители спешат, через пару месяцев обещали сдать работы. Все вовлеченные в этот проект команды чувствуют причастность к истории парня, отказавшегося от каких-либо предложений переехать в город или в другую деревню, от нового дома или квартиры, потому что его единственная мечта — вернуться в родной дом", – комментирует соучредитель сети известных мультимаркетов.

За месяц видео набрало более 5 миллионов просмотров. Благодаря клипу участники американской группы привлекли внимание мира к теме разрушений, которые Россия наносит Украине. Режиссером клипа стал Тай Арноль. Он является автором самых популярных роликов Imagine Dragons.

"Я познакомился с Сашей, когда доставлял гуманитарку в его деревню, Новогригоровку. Я смотрел на разрушенные дома и заметил, как Саша бродит в одиночестве. Мы начали общаться, и я узнал его историю, снял видео с ним, пока мы разговаривали. Пообщавшись с Imagine Dragons о клипе, я почувствовал, что кадры с Сашей могут рассказать важную историю об Украине и войне", – сказал Тай Арноль.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что певица Светлана Лобода посетила восток Украины и Херсон с гуманитарной миссией. Артистка лично передала собранные средства после концерта в Риге и гуманитарную помощь волонтерам. Она также исполнила знаменитый трек Кузьмы Скрябина.

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