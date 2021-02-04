Отец Фриске отреагировал на беременность возлюбленной Шепелева

3 февраля стало известно, что избранница российского телеведущего Дмитрия Шепелева беременна. И отец покойной Жанны Фриске не очень радостно отреагировал на эту новость.

Поклонники предполагают, что, возможно, появление малыша позитивно повлияет на шоумена, и он наконец-то разрешит родителям Фриске видеться с внуком Платоном. Однако папа певицы уверен в обратном, пишет "Звездач".

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!" – в отчаянии признался Владимир Борисович, отец Жанны.

Напомним, Дмитрий Шепелев встречается с Екатериной Туполевой. Вместе они воспитывают двоих детей от прежних отношений: у Екатерины есть дочь Лада, а у Дмитрия – сын Платон от брака с Жанной Фриске.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Фриске рассказал, как Шепелев издевался над его дочерью. Мужчина признался, что телеведущий начал оскорблять Фриске еще во время лечения болезни и прохождения курса реабилитации.