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Новости из США. Четверг, 5 июня 2025

Сказал ли Трамп что-то новое за последние два дня?

Маск против Трампа: борьба обострилась

* В Вашингтоне в четверг побывал канцлер Германии Фридрих Мерц. Как и во время всех предшествующих встреч с иностранными лидерами в Белом Доме, Трамп превратил и эту встречу в телешоу, в котором он в течение 40 минут солировал, получая удовольствие от самолюбования на публике.

На самом же деле очередное телешоу 47-го президента произвело крайне удручающее впечатление. Канцлер Мерц практически не пытался помешать монологу Трампа, который оставался монологом, несмотря на то, что журналисты задавали вроде бы разные вопросы, но в ответ на любые вопросы у Трампа были ответы, на 90% одинаковые – одна ложь на другой - об "украденных выборах 2020 года", о том, как все ужасно было при Байдене и как все замечательно сейчас, о том, что "ужасные радикальные левые лунатики", работавшие в Белом Доме при Байдене, якобы, пользовались его факсимиле, чтобы подписывать документы без его ведома и как это "позорно для страны", о том, что США оказали Украине помощь, якобы на $350 миллиардов, что это "больше, чем Европа", что если бы у него "не украли выборы", "войны бы никогда не было, и 7 октября бы никогда не было, и "инфляции бы никогда не было", что он "отменил мандат, обязывающий всех покупать электромобили", и так далее, и так далее, и так далее…

Удручающее впечатление было даже не от всего этого, поскольку ничего нового во всех этих бесконечно повторяемых, выученных наизусть насквозь ложных тирадах нет.

Удручающее впечатление прежде всего от того, что главой государства является человек с явно серьезно сниженными когнитивными способностями, человек, который редко в состоянии закончить начатую им фразу, не перескочив на что-то другое, при этом каждый такой перескок – это либо повторение одних и тех же штампов, которые разделяются на две категории – повторяемые из раза в раз одни и те же заученные им ложные утверждения и поливание грязью Байдена. Либо это поток сознания, когда он говорит вслух то, что думает. В последнем случае удручающее впечатление усиливается, поскольку сказать, что поражаешься некомпетентности президента, незнанию им истории, непониманию им элементарных вещей, отсутствием у него способности строить причинно-следственные связи, полным отсутствием элементарного такта и эмпатии – это ничего не сказать.

Чего стоит только один пример. Канцлер Мерц сумел вставить пару слов, отвечая на вопрос журналиста, и сказал, что символично, что 6 июня годовщина D-Day, высадки американских и британских войск в Нормандии, что это то, что нужно сегодня – совместные действия союзников, чтобы помочь Украине и заставить Россию прекратить войну. Трамп перебил гостя и с ехидной улыбкой вставил свою "шпильку", совершенно безумную в контексте того, что сказал Мерц, в контексте и того, какой видит свою историю сегодняшняя Германия, и что такое D-Day в истории США: "Наверно, это был не лучший день для вашей страны". На что Фридрих Мерц с достоинством ответил, что это был важнейший день для освобождения его страны от нацистской диктатуры.

Что же удивляться после этого тому, что Трамп, отвечая на вопрос, есть ли у него дедлайн для введения жестких санкций против России, ответил, что дедлайн есть у него в голове, и, что, если не будет мира, он введет санкции "против обоих", то есть и против России, и против Украины. Что же удивляться тому, что Трамп сравнил войну с "дракой двух мальчишек в парке", что лучше бывает дать им подраться, поколотить друг друга, чтобы потом их разнять. Что он поведал, что сказал об этом путину в телефонном разговоре в среду. То есть, тем самым, фактически призвал путина продолжать войну, продолжать терроризировать дронами, ракетами и бомбами украинские города. На что путин с удовольствием ответил разрушением здания областной администрации в Херсоне и очередным массированным ударом по Киеву.

Что же удивляться тому, что причиной войны Трамп снова называет то, что "они (путин и Зеленский) ненавидят друг друга".

Удивляться всему этому не приходится. Удивляться можно разве что тому, как 49.8% избирателей, принявших участие в выборах, избрали его президентом.

Приходится в последнее время слышать и читать, что он "боится" компромата, который где-то там (в "кгб", на "пленках Эпштейна") на него есть, что он боится видео, на котором может пристать в неприглядном свете. Ничего он не боится. Его обожатели стали бы обожать его еще больше, если бы появилось любое гипотетическое видео, где он делает, что угодно.

Точно так же, как он не боится в течение 40 минут в присутствии канцлера Германии представать перед всем миром "голым королем". Чего ему бояться? Его сторонники, как написали бы в советской газете, "еще теснее сплотятся" вокруг обожаемого вождя.

Удивляться тому, что в среду он в своем твите о разговоре с путиным, фактически проявил "понимание" того, что путин должен "ответить Украине на удар по самолетам", тоже не приходится.

Удивляться тому, что он решил, что министр обороны Хегсет не должен участвовать в заседании контактной группы "Рамштайн" тоже совершенно не приходится. Это закономерно. Это отражает то, как Трамп видит мир.

Его отношение к путину не изменится. С чего бы оно менялось? Оно не изменится, даже если обстоятельства, может быть, вынудят его когда-нибудь ввести новые санкции против России, так же как вынудили продлить санкции против России, введенные администрацией Байдена, хотя сделал он это максимально втайне. А путин был, есть и все равно будет для него кумиром и образцом диктатора.

Когда он недели три назад писал в твитах "Владимир, СТОП!", "путин совершенно сошел с ума", то это не потому, что он возмущался ударами империи зла по украинским городам, гибелью людей, разрушениями, а потому, что он искренне не понимает, как это путин, который сам рисует ему золотые горы "бесконечных возможностей бизнес-проектов в России", предпочитает продолжать войну вместо того, чтобы согласиться на прекращение огня, признание США Крыма российским, противодействие со стороны США вступлению Украины в НАТО, снятие с России американских санкций и наконец на то, что чтобы делать большие деньги вместе с ним, Трампом, на "бизнес-проектах" в России. Ну, не понимает. Потому и раздражался. Но уже остыл. Зато с пониманием относится к тому, что "путин должен ответить" Украине. Хотя, как заявил сегодня, сказал путину, чтобы тот "не отвечал". Но снова заметил, что понимает, что тот "должен".

Таковы сегодняшние реалии. Трамп не изменится. Его когнитивные способности могут меняться к худшему. А взгляды свои на что бы то ни было он точно не изменит.

* В четверг утром Трамп удовлетворил еще одно из самых больших своих желаний. Си Цзиньпин откликнулся на его многократные просьбы о телефонном разговоре, и Трамп поговорил с ним. Ну, теперь он точно в хорошем расположении духа: оба больших диктатора, "сильных мужчины", с которыми он хочет общаться, разговаривают с ним по телефону. Осталось уговорить их встретиться. Как и в случае разговора с путиным, Белый Дом никакого официального сообщения не опубликовал. Как и в случае разговора с путиным, Трамп написал твит:

"Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с Президентом Китая Си, в ходе которого мы обсудили некоторые тонкости нашей недавно заключенной и согласованной торговой сделки. Разговор длился около полутора часов и завершился весьма позитивным заключением для обеих стран. Больше не должно быть никаких вопросов относительно сложности редкоземельных продуктов. Наши соответствующие команды встретятся в ближайшее время в месте, которое будет определено. Нас будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир. Во время разговора Президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Как президенты двух великих держав, мы оба с нетерпением ждем этого. Разговор был сосредоточен почти полностью на ТОРГОВЛЕ. Ничего не обсуждалось относительно России/Украины или Ирана. Мы сообщим СМИ о расписании и месте предстоящей встречи. Спасибо за внимание к этому вопросу!".

Кстати, после своего первого разговора по телефону с путиным Трамп тоже гордился, что они пригласили друг друга осуществить взаимные визиты. Но не складывается это у Трампа. путин с ним встречаться не хочет. Может быть, с Си сложится. Возможно. Если Трамп согласится отменить 30%-е пошлины на импорт всех товаров из Китая, которые он ввел, то Си Цзиньпин с ним встретится.

Вернемся еще к этому в субботне-воскресном обзоре.

* Война, которую Маск во вторник объявил Трампу, набирает обороты. Маск ведет эту войну в Твиттере, Трамп и твиттит и уже ругает Маска публично. Впервые Трамп сообщил, что Маск не сам ушел из Белого Дома, а что он его уволил. Трамп также пригрозил прекратить государственное финансирование и субсидирование бизнесов Маска, потому что это лучший способ сэкономить бюджетные деньги.

А Маск заявил, что пора создавать новую политическую партию, в которую по его мнению войдут 80% людей из центра политического спектра.

И что Трамп не выиграл бы выборы, если бы он, Маск, не помог ему.

И что пора обнародовать "файлы Эпштейна", на которых есть Трамп. Для тех, кто забыл, напомним, что Джеффри Эпшетейн – приятель Трампа, миллиардер, занимавшийся торговлей несовершеннолетними девушками для сексуальных утех – собственных утех и утех своих друзей. Во время первого президенства Трампа он был арестован, ему были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В тюрьме он покончил с собой при так и не выясненных до конца обстоятельствах.

Маск также предсказал, что таможенные тарифы, введенные Трампом, приведут к экономической рецессии во второй половине этого года.

Маск перепостил твит, призывавший к импичменту Трампа и его замене вице-президентом Вэнсом.

В завершение дня Маск протвиттил: "В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon".

Государству, кстати, давно следовало бы задуматься, что оно ставит себя в плохое положение, когда важная для него пилотируемая космическая программа полностью зависит от частной компании и ее космического корабля.

Тем временем, акции компании Тесла на фоне этой войны потеряли в четверг еще 15% своей стоимости – более $150 миллиардов за один день.

И тем не менее, здесь есть один важный аспект у происходящего. Если Маск после этой полностью им проигранной игры – похода в политику вместе с Трампом с целью стать всесильным олигархом, после очень больших финансовых потерь, которые он понес и продолжает нести, сохранит достаточно денег для того, чтобы вложить их снова в политику, он может очень существенно повлиять на то, что происходит в стране и мире.

Чтобы создать партию, способную провести своих кандидатов в Конгресс, нужны большие деньги. Но если Маск действительно захочет такую партию создать, он нанесет сокрушительный удар по современной республиканской партии. Он сильно ошибается в том, что в его партию перешли бы 80% центристов. Нет. Его партия стала бы партией той части ультраправых, которые пошли бы за ним. И даже, если большинство ультраправых при этом осталось бы с Трампом, такая гипотетическая партия Маска могла бы отобрать немало голосов у республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года. И даже если сама эта партия ничего особенного бы для себя не добилась при мажоритарной системе выборов, когда побеждает тот, кто набрал больше голосов, чем другие кандидаты (не обязательно больше 50%), республиканцы потеряли бы в Конгрессе очень много мест, просто за счет того, что часть их голосов ушла бы к кандидатам гипотетической партии Маска.

Насколько хватит у Маска сил, энергии, желания и денег, чтобы бороться с Трампом, неизвестно. Но борьба самого богатого человека в мире, обозлившегося на президента США, которому он в немалой степени помог стать президентом, может иметь далеко идущие последствия, если будет продолжаться.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1325 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

(с) Ігор Айзенберг