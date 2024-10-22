'Отдай мою песню!' EL Кравчук обратился к молодому певцу и назвал своих любимых артистов

Певец EL Кравчук (Андрей Остапенко), творчество которого обожали в 90-2000-х годах, рассказал, кого из молодых украинских артистов считает достойными внимания. Он перечислил имена любимых певцов и групп, и признался, что многосторонен в музыке, которую слушает.

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Однако к одному из молодых артистов он обратился с требованием отдать свой хит. Эта речь была шутливой, а в экспрессивном тоне певец к нему говорил только потому, что песня невероятно пришлась ему по душе. О любимых исполнителях EL Кравчук рассказал в интервью Елене Гаджук.

Певец отдельно перечислил музыкальные группы и отдельно – солистов. К фигурантам первого списка он сразу вписал Latexfauna, а почти в противовес им назвал "Курган и Agregat". Позже в рассказе прозвучал также дуэт Chico & Qatoshi, а их песня "Білі троянди" стала особенной для исполнителя.

"Мне нравится еще группы, которые делают электронную музыку. Их песни, например, "Білі троянди" есть в моем плейлисте. Chico & Qatoshi", – сказал он.

Однако когда дело дошло до сольных исполнителей, EL Кравчук выступил с шутливой претензией к CHEEV, любимым хитом которого стал "Гарно так".

"Если говорить о сольных исполнителях, то это CHEEV. Он поет песню "Гарно так", которая мне нравится. Это моя песня. Зачем он ее поет? Отдай мне! Потому что эта песня действительно моя. Я чувствую эту песню. Очень красиво, как он поет", – сказал артист.

Из певиц он не смог выделить только одну фаворитку, поэтому просто назвал псевдонимы и кратко описал их музыкальное творчество: "Klavdia Petrivna. На старте вообще очень нравились некоторые песни. Но появились девушки, которые тоже делают сейчас свое дело. Мне нравится "Енджі Крейда", которая поет просто (невероятно. – Ред.). Песня ("Буде тобі враже", – Ред.) – шедевр. Я считаю, что эта песня ключевая последние несколько лет".

В частности, перечисленные артисты творят музыку в разных жанрах, поэтому EL Кравчук, вероятно, меломан. Но весомое внимание он акцентировал на джазе. Самым любимым музыкантом в этом стиле артист назвал Наталью Лебедеву. Ее имя стало знаком высочайшего качества джазовой фортепианной игры в Украине. Также он выделил Денниса Аду – джазмена-трубача.

В общем, список любимых современных украинских артистов по версии EL Кравчука выглядит так:

Latexfauna

"Курган і Agregat"

Наталья Лебедева

Деннис Аду

Chico & Qatoshi

CVEEV

Klavdia Petrivna

"Енджі Крейда"

Ранее OBOZ.UA писал, что EL Кравчук делился ностальгическими воспоминаниями о своем творческом пути в 90-х, когда смог добиться наибольшей популярности. Исполнитель вспоминает: никогда не боялся быть уникальным и свободным в своих поступках.

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