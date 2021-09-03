'Королева пушек': как боец ​ЦАХАЛа стала моделью и прославилась в сети. Фото

25-летняя Орин Джули прославилась в интернете благодаря откровенным фото. Известная как "Королева пушек", девушка служила в израильской армии, а с недавних пор занялась модельной карьерой.

Своими успехами блогерша делится в Instagram, который насчитывает 620 000 подписчиков. Орин обожает откровенные фотосессии с оружием и военной формой (Чтобы просмотреть фотографии, доскрольте до конца страницы).

С первых дней призыва, 18-летняя девушка влюбилась в оружие и поняла, что это увлечение на всю жизнь. Однако ее сразу направили заниматься скучными офисными обязанностями. Израильтянке пришлось приложить не мало усилий, чтобы доказать, что она сможет достойно выстоять на поле боя.

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Орин Джули рассказывает, что занимается спортом 6 дней в неделю, чтобы держать тело в форме. Такая целеустремленность в сочетании с соблазнительными формами и принесла модели мировую известность. Ее фотосессии в откровенной спортивной или военной одежде собирают тысячи восторженных комментариев.

"Спорт всегда был частью моей жизни, но я начала серьезно заниматься только в армии. Я работала в поисково-спасательном подразделении, поэтому мы должны были постоянно тренироваться и учиться новому", – говорит Орин.

Напомним, что сейчас она находится на резервной службе, поэтому большую часть времени проводит в США.

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