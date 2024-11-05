От студентки с короткой стрижкой до изящной леди: история жизни Камалы Гаррис в фотографиях

Уже сегодня в США проходят выборы в президенты, где оппонентами стали политики Дональд Трамп и Камала Гаррис. Именно на эту женщину надеются молодые американцы не только из-за ее "левых" взглядов, но и из-за того, что она стала первым темнокожим гражданином Америки в должности вице-президента Штатов.

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Ее корни уходят в Южную Азию и Ямайку. Вырастала Камала Гаррис не одна в семье, у нее есть сестра Майя Гаррис и племянница Мина Гаррис. А уже в 2014 году политик вышла замуж за калифорнийского адвоката Дагласа Эмгоффа, у которого от предыдущего брака двое детей, Коул и Элла. OBOZ.UA собрал фотохронику жизни Камалы Гаррис от детства до настоящего времени.

1964 год – новорожденная Камала Гаррис

"В двадцать пять лет у мамы было высшее образование, докторская степень и я", – писала Гаррис в своих мемуарах, отмечает Town&Country.

Камала Гаррис с мамой

"Моя мать, доктор Шаямала Гопалан Гаррис, приехала в Соединенные Штаты из Индии сама в 19 лет. Она была силой, которая имела две цели в жизни: вылечить рак молочной железы и вырастить меня и мою сестру Майю. Ее преданность, решительность и мужество сформировали меня такой, какая я сегодня", – комментировала политик в Instagram.

1966 год – Гаррис наслаждается мороженым

"Посещение моего дяди Фредди в Гарлеме. Гарлем всегда был для меня волшебным местом", – писала она.

1970 год – Шаямала Гопалан Гаррис с дочерьми

"Мама, Майя и я за пределами нашей квартиры на улице Мильвия после развода родителей. С тех пор нас стали называть "Шаямала и девочки", – говорила Камала Гаррис.

Камала Гаррис с младшей сестрой

"Я дочь Калифорнии, но в детстве я тоже недолго называла Висконсин своим домом", – описывала она это фото.

1986 год – Камала Гаррис во время выпуска из университета

Гаррис окончила Говардский университет в 1986 году в 22-летнем возрасте. "Он выстоял, когда дверь высшего образования была почти закрыта для чернокожих студентов. Он выстоял, когда сегрегация и дискриминация были законом страны. Он выстоял, когда мало кто признавал потенциал и способность молодых чернокожих мужчин и женщин быть лидерами", – комментировала политик.

1997 год – Гаррис занимается политикой

На снимке Камале Гаррис 33 года и она уже активно участвует в профессии, которая касается законов. В то время политик работала заместителем окружного прокурора в Высшем суде округа Аламеда в Окленде, Калифорния, США.

2024 год – Камала Гаррис перед выборами

Она проводила активную агитационно-политическую кампанию, привлекая молодые слои населения, поддерживающие равноправие, в выборы. Многие всемирно известные звезды ее поддерживали публично и призывали отдать свой голос за женщину.

Ранее OBOZ.UA писал, что Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон и другие "Мстители" оригинальным образом поддержали Камалу Гаррис на выборах США.

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