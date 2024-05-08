Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

Британскую актрису и модель Кару Делевинь обвинили в употреблении наркотических веществ после ее появления на Met Gala 2024. Однако звезда быстро поставила троллей на место, не боясь открыться поклонникам и рассказать свою историю.

В частности, знаменитость призналась, что "она чиста уже два года". Об этом сообщает The Mirror.

Слухи о состоянии модели распространились по сети после ее интервью с красной дорожки. Рядом с Карой стояли модельер Стелла Маккартни и певец Эд Ширан. Пользователи же решили, что они пытались отвлечь внимание от поведения Делевинь и контролировать ее, чтобы не произошло конфуза.

"Они спасают ее от того, чтоб не испортить интервью, потому что она под веществами", – говорится в одном из комментариев. Кара увидела резкое замечание и ответила: "Трезвая уже почти два года!! Спасибо за поддержку". Достигнув вершины своего успеха в подростковом возрасте, звезда погрузилась в мир зависимости. На этом также отразилась детская травма модели.

Но только после того, как в октябре 2022 года ее поймали за странными проделками в аэропорту Ван-Найс, она поняла, что нуждается в помощи, и за такое решение Кара поблагодарила папарацци. "Единственное, что я знала, это то, что если бы я продолжала идти по тому же пути, я бы или умерла, либо сделала бы что-то очень, очень глупое", – сказала Делевинь Vogue в 2023 году.

Увидев снимки, на которых она выглядит дезориентированной, Кара начала 12-недельную программу и с тех пор не оглядывалась назад. "Я не спала. Я была не в порядке. Это разрывает сердце, потому что я думала, что я развлекаюсь", – добавляет знаменитость.

Когда актрисе было 10 лет, ей назначили снотворное, чтобы справиться с бессонницей. У нее также диагностировали диспраксию – состояние, влияющее на координацию. "Это было начало проблем с психическим здоровьем", – продолжила Кара. Ранее она рассказала, что зависимость ее матери от героина сделала детство "очень стрессовым".

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