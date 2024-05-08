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Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

Карина Вишнякова
Люди
3 минуты
1,1 т.
Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

Британскую актрису и модель Кару Делевинь обвинили в употреблении наркотических веществ после ее появления на Met Gala 2024. Однако звезда быстро поставила троллей на место, не боясь открыться поклонникам и рассказать свою историю.

В частности, знаменитость призналась, что "она чиста уже два года". Об этом сообщает The Mirror.

Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов
Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

Слухи о состоянии модели распространились по сети после ее интервью с красной дорожки. Рядом с Карой стояли модельер Стелла Маккартни и певец Эд Ширан. Пользователи же решили, что они пытались отвлечь внимание от поведения Делевинь и контролировать ее, чтобы не произошло конфуза.

Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

"Они спасают ее от того, чтоб не испортить интервью, потому что она под веществами", – говорится в одном из комментариев. Кара увидела резкое замечание и ответила: "Трезвая уже почти два года!! Спасибо за поддержку". Достигнув вершины своего успеха в подростковом возрасте, звезда погрузилась в мир зависимости. На этом также отразилась детская травма модели.

Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

Но только после того, как в октябре 2022 года ее поймали за странными проделками в аэропорту Ван-Найс, она поняла, что нуждается в помощи, и за такое решение Кара поблагодарила папарацци. "Единственное, что я знала, это то, что если бы я продолжала идти по тому же пути, я бы или умерла, либо сделала бы что-то очень, очень глупое", – сказала Делевинь Vogue в 2023 году.

Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

Увидев снимки, на которых она выглядит дезориентированной, Кара начала 12-недельную программу и с тех пор не оглядывалась назад. "Я не спала. Я была не в порядке. Это разрывает сердце, потому что я думала, что я развлекаюсь", – добавляет знаменитость.

Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

Когда актрисе было 10 лет, ей назначили снотворное, чтобы справиться с бессонницей. У нее также диагностировали диспраксию – состояние, влияющее на координацию. "Это было начало проблем с психическим здоровьем", – продолжила Кара. Ранее она рассказала, что зависимость ее матери от героина сделала детство "очень стрессовым".

Была под наркотиками? Почему появление Кары Делевинь на Met Gala 2024 смутило фанатов

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