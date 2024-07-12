От шутки до реальности один звонок: как мама Илона Маска стала фанаткой украинского дизайнера. Фото

Дизайнер одежды Дарья Донец из Донецка познакомила с отечественной модой маму Илона Маска, Мэй Маск, которая теперь носит вещи украинки. Это произошло очень неожиданно для нее.

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Когда-то такая возможность казалась Дарии только шуткой, но американка по достоинству оценила талант дизайнера и заказала у нее не один элемент гардероба. Об этом основательница бренда Darja Donezz рассказала OBOZ.UA.

Все началось с вопроса о том, кого бы украинка больше всего хотела одеть. Тогда в мысли Дарии Донец пришла именно мама известного инженера и миллиардера.

"Однажды в моей команде поинтересовались, кого бы я хотела одеть. Я пошутила, что маму Илона Маска. А они взяли и отправили мою коллекцию стилистам Мэй Маск! Однажды еду домой усталая, расстроенная. Вижу, звонит моя пиарщица и сообщает, что стилистка мамы Илона Маска заказала у нас два изделия!" – вспомнила уроженка Донецка.

Она стала первым украинским дизайнером, которого выбрала Мэй Маск. Эта новость довела до слез украинку и мгновенно подняла ей настроение.

Во второй раз об украинском дизайнере американка вспомнила через месяц после полномасштабного российского вторжения.

"На тот момент я находилась на западе Украины, и мне нужно было придумать, как вывезти свою коллекцию из студии в Киеве. Ведь все сидели по подвалам, мало что работало. И вот я нахожу неизвестного курьера на одном приложении, а через неделю после доставки позвонила моя пиарщица, что Мэй Маск снова заинтересована в моих изделиях", – рассказала модная экспертка.

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