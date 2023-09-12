От 'подружки Украины' до 'бабки Путина': журналисты показали эволюцию Ксении Собчак. Видео

Российская псевдожурналистка Ксения Собчак называет себя "оппозиционером", во что в начале полномасштабного вторжения даже могли поверить некоторые украинцы. Однако верить этому утверждению сейчас – полный абсурд, поскольку за более чем полтора года большой войны Собчак довольно четко показала, что она – всего лишь очередной рупор кремлевской пропаганды.

Видео дня

Телеведущую можно назвать настоящей медиамагнаткой, ведь она владеет популярным YouTube-каналом, двумя информационными Telegram-каналами с миллионной аудиторией и личным каналом с около 400 тысячами подписчиков. На своих платформах она уверенно продвигает нарратив "не все так однозначно", защищает российских олигархов и пытается оправдывать террористический путинский режим. Собственно, это все, что нужно знать об "оппозиции" страны-террористки, однако "Телебачення Торонто" провело более детальное расследование и показало эволюцию Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Начать стоит с того, что в молодости Путин был помощником отца "неоднозначной" россиянки, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Как подметила украинская журналистка Ярослава Кравченко, в то время будущий диктатор, вероятно, носил портфель маленькой Ксении в школу, а сегодня она выросла и стала его защитницей, хотя и пытается внушить своим читателям и зрителям, что выступает против путинского режима.

На самом же деле нет причин сомневаться в приверженности Собчак к Путину. На второй месяц полномасштабной войны она записала длинное видео с "объяснением" поведения кремлевского вождя. В ролике ведущая выставляла Путина как "амбициозного политика, иногда перегибающего". Следуя стандартным нарративам из пропагандистской методички, Собчак пыталась доказать, что Путин напал на Украину, поскольку верил в расширение НАТО, в то, что Украина нападет первая, Революцию Достоинства организовал Запад, а не люди.

Собчак защищала президента РФ, ведь "Запад его постоянно обманывал", а также уверяла россиян, что "выход людей на улицы сам по себе ничего не решает".

"У Путина довольно фундаментальная своя концепция видения мира. Не бывает так, что человек что-то делает и мы понимаем, что он делает, а другой – просто сошел с ума. Нет, это не так. Это значит, что мы просто не понимаем, что он делает", – пыталась оправдать Путина "оппозиционерка".

Таким образом, журналисты "Телебачення Торонто" пришли к выводу, что Собчак – это та самая "бабка" из "Отрядов Путина", только в Balenciaga. И если "бабок" многие не воспринимают всерьез, считая их сумасшедшими фанатичками, то Собчак – красиво одетая и с виду образованная мадам, а потому к ее мнению прислушиваются. Пользуясь влиянием, россиянка продвигает в массы откровенно провоенные нарративы.

Вспомнили журналисты и интервью украинской певицы Оли Поляковой у Собчак в первые месяцы полномасштабной войны. В нем ведущая запикала даже слово "вторжение".

Не забывала Собчак на своих каналах защищать российских олигархов, когда в ЕС предлагали потратить изъятые у них активы на восстановление Украины. А отмену российской культуры в мире "оппозиционерка" и вовсе назвала "нацизмом".

Смешно, что Собчак якобы выступает против войны, но при этом всерьез обеспокоена тем, что Россия эту войну может проиграть. Так, она осуждала попытку мятежа ныне покойного главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Это играет на руку другой стороне, которая воюет против и ослабляет, рассеивает внимание", – переживала тогда россиянка.

"По мнению Ксении Собчак, даже к мотивации конченого убийцы, насильника и садиста нужно относиться с пониманием, ведь у него своя правда... Что должны подумать россияне, послушав Собчак? Да, Путин сложный и контроверсионный, но на самом деле его просто не до конца понимают. И вообще он жертва коварных атак Запада", – язвительно произнесла Ярослава Кравченко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты "Телебачення Торонто" позвонили лидеру "Отрядов Путина" – Людмиле Ивановне – и пригласили ее в Киев. Рыжая пенсионерка была настолько шокирована звонком, что в конце ответила украинцам: "Слава Украине!"

Только проверенная информация у нас в Telegram-каналеObozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!