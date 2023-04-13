От нижнего белья до куска тортика: 5 самых удивительных вещей королевской семьи, которые были выставлены на аукционах

Коллекционеры за уникальные товары на аукционах готовы отдавать космические суммы. Каким бы лот ни был: изысканная картина или любой хлам. Вот бы вы приобрели кусок торта за 560 фунтов стерлингов (сейчас это примерно 25 644 грн)? Даже если он со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа – вряд ли. А коллекционер, который является их фанатом, с легкостью сделает это.

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OBOZREVATEL собрал подборку странных, но очень дорогих вещей королевской семьи, которые выставили на аукционе. Некоторые из них быстро "ушли с молотка".

Кусок свадебного торта Дианы и Чарльза

В 1981 году принц Чарльз (действующий король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций) женился на принцессе Диане. 40 лет спустя, в 2021 году, кусок тортика с этой свадьбы был продан на аукционе за 1850 фунтов стерлингов (в настоящее время это около 84 798 грн). Десятилетиями этот лот хранился в пищевой пленке в шкафу королевы Елизаветы II.

Торт со свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа

Похоже, просроченные торты семьи монархов имели безумный спрос у коллекционеров. Так, в 2015 году кусок десерта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа (1947) был выставлен как лот в аукционном доме Gorringes. Этот товар 68-летней давности "ушел с молотка" за 560 фунтов стерлингов (в настоящее время это около 25 644 грн).

Туалетная бумага из Букингемского дворца

В 2019 году Оливия Коулман, звезда сериала "Корона", призналась, что во время съемок в Букингемском дворце ее муж, сценарист Эд Синклер, украл из резиденции рулон туалетной бумаги. Ведь это ценный "сувенир". Пока пара не решилась выставить данный предмет на аукционе. Со временем, возможно, выложат "ценную" бумагу на какой-нибудь из онлайн-платформ.

Личное письмо леди Ди

В 2021 году письмо принцессы Дианы, которое она написала другу семьи Роджеру Брэмблу, продали на аукционе. За это коллекционер отдал около 9 тысяч фунтов стерлингов (сейчас это 413 185 грн). В письме леди Ди написала о приезде королевы в Вестминстерское аббатство. Она волновалась, что друг может опоздать к Ее Величеству: "Надеюсь, вы прибыли в Вестминстерское аббатство раньше Босса".

Трусы принца Гарри

В 2012 году принц Гарри весело проводил время в одном из бильярдных клубов Лас-Вегаса. Хорошо выпив, он уехал на частную вечеринку, где его сфотографировали голым. Тогда танцовщица Керри Рояль похитила "сувенир" – нижнее белье герцога. Через 10 лет она выставила трусы внука Елизаветы II на продажу. Стартовая цена лота – 10 тысяч долларов (сейчас это около 369 492 грн). Пока что этот товар никто не купил.

Ранее OBOZREVATEL писал о продаже на аукционе жвачки, которую жевал Роберт Дауни-младший, а затем выплюнул на "Аллее славы".

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