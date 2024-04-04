От 'Мисс Израиль' до службы в ЦАХАЛе. Как выглядит сегодня 25-летняя Ноа Когба и почему ей угрожают в сети

25-летняя модель Ноа Когба, почти полгода служившая в ЦАХАЛе, сейчас живет в США и выполняет там особую миссию. Девушка, которая выиграла в 2021 году конкурс красоты и стала "Мисс Израиль", сегодня использует медийность для продвижения идей помощи ее родине в войне с террористами ХАМАС.

Однако вдали от дома она столкнулась с агрессией и угрозами пропалестринских жителей США. OBOZ.UA решил рассказать о ее жизни и показать новые фото.

Победительница престижного конкурса красоты проходила службу в ЦАХАЛе в должности командира курса военных фельдшеров еще до начала активной фазы войны Израиля и Палестины в 2023 году. Она мечтала стать врачом-педиатром, но вынуждена была снова надеть форму.

Первые кадры со службы появились в ее профиле в ноябре прошлого года, когда звезда призвала мир помогать Израилю. Свои 25 лет красавица встретила посреди поля, помогая раненым.

Она была парамедиком, спасала жизнь военных и рисковала своей. Иногда модель делилась размышлениями о непредсказуемых ситуациях на поле боя, рассказывала, как живет без душа и удобств, и об уходе за собой в условиях войны.

В конце концов, в феврале 2024 года израильская звезда была освобождена от службы. Очевидно, ей нашли другую работу – участие в информационной кампании в пользу страны в США. Там бывший парамедик ходит на пропалестинские митинги и отстаивает свою позицию.

Однажды такая перепалка закончилась очень неприятно. В Нью-Йорке на нее напали прохожие, а в Сан-Франциско обозвали "Мисс Геноцид" и облили лестницу красной краской. Нетрудно догадаться, что за произраильскую деятельность в сети ее часто оскорбляют, критикуют и угрожают.

Однако это не пугает "Мисс Израиль", поэтому она продолжает делиться с почти 50 тысячами подписчиков своими успехами.

Ранее OBOZ.UA писал о трагической истории жизни Робина Уильямса – одного из самых известных комиков, память о котором живет и после его смерти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!